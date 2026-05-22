Alcaraz không dự Wimbledon, Nole hẹn đấu Sinner ở chung kết Roland Garros

Roland Garros 2026 diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 24/5 đến 7/6. Lá thăm đưa Sinner và Djokovic nằm ở hai nhánh đấu khác nhau, đồng nghĩa họ chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết.

Novak Djokovic cùng nhánh đấu bán kết với Alexander Zverev (Ảnh: ATP).

Jannik Sinner bước vào Roland Garros với phong độ xuất sắc khi anh giành cả 5 chức vô địch giải ATP Masters 1000 năm nay, thống trị ba giải đấu sân đất nện ở Monte Carlo, Madrid, Rome và sở hữu chuỗi 29 trận thắng liên tiếp. Roland Garros là mảnh ghép cuối cùng để Sinner hoàn tất đủ bộ 4 Grand Slam.

Về phần mình, hạt giống số 3 Djokovic đến Paris với áp lực lớn hơn rất nhiều. Danh hiệu Grand Slam thứ 25 sẽ giúp anh độc chiếm vị trí số một lịch sử quần vợt, nhưng con đường tiến tới cột mốc ấy lại đầy khó khăn, khi anh cùng nhánh đấu bán kết với Alexander Zverev.

Ngay trận mở màn, Nole đối đầu Giovanni Mpetshi Perricard, tay vợt người Pháp sở hữu chiều cao và sức giao bóng đáng sợ bậc nhất ATP Tour hiện tại. Ở vòng 2, tay vợt Serbia có thể gặp Valentin Royer (Pháp). Những đối thủ mà Djokovic có thể chạm mặt ở vòng 3 là Joao Fonseca hoặc Dino Prizmic (người từng hạ Djokovic ở Rome Masters 2026).

Nếu thi đấu thuận lợi, Djokovic có thể chạm trán Casper Ruud ở vòng 4. Những đối thủ lớn mà ngôi sao 38 tuổi có thể gặp ở tứ kết là hạt giống số 7 Taylor Fritz hoặc hạt giống số 12 Jiri Lehecka, trước khi nghĩ đến trận bán kết với hạt giống số 2 Alexander Zverev.

Jannik Sinner thuận lợi trên hành trình vào chung kết Roland Garros 2026 (Ảnh: ATP).

So với Djokovic, nhánh đấu của hạt giống số một Sinner được đánh giá “dễ thở” hơn đáng kể, đặc biệt sau khi đương kim vô địch Carlos Alcaraz rút lui vì chấn thương cổ tay. Ở vòng 1, Sinner chỉ phải gặp tay vợt chủ nhà nhận vé đặc cách Clement Tabur.

Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của Sinner là Jack Fearnley hoặc Juan Manuel Cerundolo (vòng 2), Martin Landaluce hoặc Corentin Moutet (vòng 3), Lorenzo Darderi hoặc Arthur Rinderknech (vòng 4).

Thử thách thực sự đến với Sinner ở tứ kết, nơi anh có thể chạm trán Ben Shelton. Nếu giành chiến thắng 5 trận liên tiếp, tay vợt người Italy có thể đối đầu hạt giống số 4 Felix Auger-Aliassime hoặc hạt giống số 6 Daniil Medvedev ở bán kết, trước khi chờ đợi trận chung kết trong mơ với Djokovic hoặc Zverev.