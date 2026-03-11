Sinner thắng nghẹt thở Fonseca, vào tứ kết Indian Wells

Trận đấu kịch tính tại Indian Wells Masters vào sáng 11/3 giữa Jannik Sinner, 24 tuổi, và tài năng trẻ Joao Fonseca, 19 tuổi, đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho những cuộc đối đầu đỉnh cao trên ATP Tour. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai ngôi sao trẻ đã không phụ lòng mong đợi của khán giả, với Sinner giành chiến thắng nghẹt thở 7-6(6), 7-6(4) để tiến vào tứ kết Indian Wells lần thứ ba trong sự nghiệp.

Sinner đã trải qua trận đấu căng thẳng tại vòng 4 (Ảnh: Getty).

Trước khán đài chật kín trong khung giờ vàng, Sinner đã thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Anh cứu ba set-point ở loạt tie-break set đầu, sau đó vượt qua cú hụt hơi khi không thể kết thúc trận đấu ở thời điểm dẫn 5-2 trong set hai. Tay vợt người Ý cuối cùng bứt lên trong loạt tie-break của set hai, giành chiến thắng và mở màn cho một cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn trong nhiều năm tới.

“Joao là một tay vợt tuyệt vời, một tài năng lớn và đánh rất mạnh ở cả hai cánh. Cậu ấy giao bóng cũng rất tốt. Tôi cảm thấy phải cố gắng chơi tấn công tối đa. Cuối set hai tôi có hơi giảm cường độ, nhưng cậu ấy đã chơi thứ tennis đáng kinh ngạc. Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời, nên tôi rất hài lòng với trận đấu hôm nay”, Sinner chia sẻ sau chiến thắng sít sao.

Tay vợt số 2 thế giới đã vào tứ kết ở 11 trong 12 giải ATP Masters 1000 mà anh tham dự kể từ đầu năm 2024. Với chiến thắng Masters 1000 thứ 97 trong sự nghiệp, Sinner cũng vượt qua Fabio Fognini để trở thành tay vợt người Ý có nhiều trận thắng nhất ở cấp độ danh giá này.

Set đầu tiên diễn ra vô cùng cân bằng khi cả hai bỏ lỡ tổng cộng ba cơ hội break-point, trước khi Fonseca bùng nổ để dẫn 5/2 ở loạt tie-break. Tuy nhiên, Sinner đã thể hiện sự kiên cường, gỡ lại một mini-break bằng cú drop-volley tinh tế sau một pha bóng đôi công nghẹt thở. Tận dụng sự chùng xuống của Fonseca, Sinner thắng liền 5 điểm để khép lại set đấu.

Joao Fonseca thi đấu với Sinner (Ảnh: Getty).

Sinner tưởng như sẽ có set hai dễ dàng hơn khi ép Fonseca mắc sai lầm để vươn lên dẫn 4-2. Nhưng sau khi không phải đối mặt break-point nào kể từ game giao bóng đầu tiên, anh lại bị bẻ game trắng ở game thứ 9 khi đang dẫn trước 5-3. Đó là một phần trong chuỗi thắng 12/14 điểm đầy cảm hứng của Fonseca, khiến các cổ động viên Brazil trên khán đài đứng bật dậy.

Dù vậy, Sinner một lần nữa thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quan trọng của set hai khi thắng bốn điểm cuối cùng trong loạt tie-break và khép lại chiến thắng nhọc nhằn bằng cú trả giao bóng thuận tay ghi điểm winner.

Đang hướng tới danh hiệu đầu tiên tại Indian Wells, Sinner sẽ chạm trán hạt giống số 25 Learner Tien tại tứ kết vào ngày mai. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ trước đó đã cứu hai match-moint để đánh bại Alejandro Davidovich Fokina trong trận đấu diễn ra sớm hơn trong ngày tại sa mạc.