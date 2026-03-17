Sinner rút ngắn cách biệt với Alcaraz, Djokovic không dự Miami Open

Chức vô địch Indian Wells Masters 2026 sáng 16/3 tại Mỹ giúp Jannik Sinner có thêm 1.000 điểm, nâng tổng điểm lên 11.400 và rút ngắn cách biệt với tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz xuống còn 2.150 điểm.

Alcaraz vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với 13.550 điểm, nhưng anh đã bị chặn đứng chuỗi thắng ấn tượng từ đầu mùa giải sau thất bại trước Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells Masters 2025 và bị hoài nghi về phong độ trước thềm Miami Open 2026 khởi tranh tại Mỹ vào ngày 19/3.

Ngôi sao người Tây Ban Nha thừa nhận anh cảm thấy áp lực sau thất bại trước Daniil Medvedev. Trước đó, Alcaraz đã thắng liên tiếp 16 trận trong năm 2026 và có dấu hiệu sa sút thể lực ở thất bại trước Medvedev.

Với việc bị loại ở vòng 4 Indian Wells Masters 2026, Novak Djokovic vẫn xếp thứ 3 nhưng anh kém Sinner hơn 6.000 điểm, còn Alexander Zverev tiếp tục đứng thứ 4. Top 10 ATP cũng có những biến động, Felix Auger-Aliassime tăng lên hạng 8, Ben Shelton rơi xuống hạng 9, Daniil Medvedev trở lại top 10.

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Learner Tien tăng 6 bậc lên hạng 21, áp sát cột mốc top 20 lần đầu sự nghiệp. Một số tên tuổi sa sút mạnh, Jack Draper rơi 12 bậc xuống hạng 26 do không bảo vệ được danh hiệu vô địch Indian Wells Masters, còn Holger Rune tụt 10 bậc vì chấn thương.

Novak Djokovic rút lui khỏi Miami Open 2026 vì chấn thương vai phải, kéo theo nguy cơ tụt hạng nghiêm trọng trên bảng xếp hạng ATP. Thông báo này được Ban tổ chức Miami Open đưa ra ngày 15/3, đây là cú sốc lớn khi tay vợt người Serbia vốn là tượng đài của giải đấu này với 6 lần vô địch.

Dù chưa có thông tin thêm về chấn thương, nhưng việc rút lui cho thấy Djokovic không muốn mạo hiểm trước giai đoạn sân đất nện sắp tới. Việc không tham dự Miami Open khiến Djokovic mất toàn bộ 650 điểm từ vị trí á quân năm ngoái (thua Jakub Mensik ở chung kết).

Nếu các đối thủ bám đuổi như Alexander Zverev, Lorenzo Musetti hay Alex de Minaur tiến sâu ở Miami Open 2026, thứ hạng của Djokovic nhiều khả năng sẽ không giữ được vị trí thứ 3 ngay sau giải đấu tại Mỹ.

Bên cạnh Djokovic, Miami Open 2026 còn ghi nhận hàng loạt tay vợt đáng chú ý khác rút lui vì chấn thương như Holger Rune, Tallon Griekspoor, Lorenzo Sonego, Jaume Munar và Shang Juncheng. Đương kim vô địch Jakub Mensik cùng Alcaraz và Sinner là các ứng cử viên hàng đầu vô địch giải đấu.