Sinner hạ Zverev, lần đầu vào chung kết Indian Wells

Tay vợt số 2 thế giới, Jannik Sinner, đã trình diễn một phong độ đỉnh cao, đánh bại hạt giống số 4 Alexander Zverev với tỷ số 6-2, 6-4 trong trận bán kết Indian Wells Masters vào sáng 15/3. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Sinner lọt vào chung kết tại "Thiên đường quần vợt" mà còn là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của anh trước Zverev trên ATP Tour.

"Đây là một thành tích tuyệt vời. Lần đầu tiên vào chung kết ở đây, điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Đây là lần thứ ba tôi chơi ở bán kết tại đây nên tôi rất vui. Bây giờ hãy xem điều gì sẽ đến tiếp theo. Tất nhiên trận tới sẽ là một thử thách rất khó khăn, nhưng tôi cực kỳ hạnh phúc. Chúng tôi đã tiến bộ trong tuần này, trong giải đấu này, và với tôi đó là điều quan trọng nhất", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Jannik Sinner lần đầu vào chung kết Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Tay vợt người Ý cũng nhấn mạnh về màn trình diễn của mình: "Tôi đã có màn trình diễn rất tốt. Hôm nay tôi cảm thấy Sascha không chơi đúng phong độ. Tôi bẻ được game giao bóng của anh ấy vài lần trong set đầu, điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin để tiếp tục, và tôi giao bóng rất tốt ở những thời điểm quan trọng. Tôi rất hài lòng".

Zverev khởi đầu trận bán kết với sự tự tin, thắng 8 điểm giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, Sinner nhanh chóng thay đổi cục diện khi đứng trả giao bóng sâu, kéo đối thủ vào các loạt bóng bền. Tay vợt người Ý đã tận dụng thành công các break-point ở game thứ 5 và thứ 7, khi Zverev mắc lỗi thuận tay ra ngoài. Sinner nhanh chóng khép lại set đấu đầu tiên chỉ với 4 điểm thua trong các game giao bóng của mình.

Bước sang set hai, Zverev suýt chút nữa để thua game thứ 6 liên tiếp khi mắc lỗi giao bóng kép, trao cho Sinner hai break-point. Tuy nhiên, tay vợt người Đức đã kịp thời trấn tĩnh để giữ game giao bóng và lấy lại thế trận. Sau đó, Zverev gây áp lực thực sự lên Sinner với một break-point ở tỷ số 3-2. Nhưng Sinner đã đáp trả bằng một cú ace sát vạch để giữ game, rồi tận dụng một game giao bóng thiếu chắc chắn của Zverev để vượt lên dẫn 4-3.

Sinner tiếp tục duy trì sự chính xác trong các cú giao bóng cho đến cuối trận, khép lại chiến thắng sau 83 phút. Anh giành tới 83% số điểm từ cú giao bóng một (24/29). Với thành tích này, Sinner trở thành tay vợt đơn nam người Ý đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Indian Wells Masters và đã lọt vào trận tranh danh hiệu ở cả 6 giải Masters 1000 sân cứng.

Lối chơi của Zverev bị Sinner hóa giải (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về việc thay đổi vị trí trả giao bóng để đối phó với cú giao bóng uy lực của Zverev, Sinner cho biết: "Kế hoạch trước trận là như vậy, nhưng cũng còn phụ thuộc vào cảm giác của tôi trên sân. Tôi nghĩ đó là chìa khóa hôm nay, cố gắng tạo sự đa dạng. Mỗi trận gặp anh ấy đều rất khó khăn, là một thử thách lớn, nên tôi rất vui khi được đối đầu. Đây là trận đấu mà tôi rất mong chờ".

Với chiến thắng này, Sinner sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz hoặc Daniil Medvedev trong trận chung kết vào sáng 16/3. Tay vợt người Ý từng thua Alcaraz ở bán kết Indian Wells trong cả hai năm 2023 và 2024.

Về phần Zverev, việc vào bán kết tại Indian Wells đã giúp anh trở thành tay vợt thứ 5 trong lịch sử góp mặt ở bán kết của cả 9 giải Masters 1000. Tuy nhiên, tay vợt người Đức sẽ phải tìm cách "giải mã" Sinner tại giải Miami Open sắp tới, khi Sinner hiện đang dẫn 7-4 trong loạt đối đầu sau 6 chiến thắng liên tiếp.