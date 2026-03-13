Sinner hạ tay vợt gốc Việt, Alcaraz vào bán kết Indian Wells

Carlos Alcaraz đã nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình lên con số 16, đồng thời ghi tên mình vào bán kết Indian Wells lần thứ năm liên tiếp tại Indian Wells Masters vào sáng 13/3. Hạt giống số 1 đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước Cameron Norrie. Đây cũng là màn "đòi nợ" thành công của tay vợt người Tây Ban Nha trước đối thủ từng đánh bại anh tại Paris vào tháng 11 năm ngoái.

Alcaraz không gặp nhiều khó khăn trước Norrie (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, Alcaraz chia sẻ về Norrie: “Tôi gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của Cameron. Mỗi lần đối đầu với anh ấy đều rất vất vả. Lối chơi của anh ấy hơi khó đoán: cú thuận tay topspin nặng, bóng nảy rất cao; còn cú trái tay thì cực phẳng và rất thấp. Đôi khi rất khó để thi đấu trước anh ấy. Tôi phải tìm ra cú đánh phù hợp. Hôm nay tôi chơi tốt, ổn định và tấn công khi có cơ hội. Tôi hài lòng với phong độ này”.

Trận đấu chứng kiến những thời điểm đổi chiều thế trận liên tục, nhưng Alcaraz phần lớn vẫn là người nắm thế chủ động. Set đầu tiên khép lại với ba lần bẻ game giao bóng trong bốn game cuối. Sang set hai, Norrie vươn lên dẫn 2-0 trước khi Alcaraz đáp trả bằng bốn game thắng liên tiếp. Theo thống kê, tay vợt 22 tuổi đã tạo ra 10 break-point và tận dụng thành công 4 lần.

Kết hợp những pha đánh cuối sân uy lực với các cú bỏ nhỏ tinh tế và khả năng lên lưới hiệu quả, tay vợt số 1 thế giới đã tận dụng match-point thứ tư để khép lại trận đấu sau 1 giờ 33 phút.

“Tennis là môn thể thao mà bạn phải chọn đúng cú đánh chỉ trong khoảng nửa giây. Đôi khi tôi đánh hỏng vì đã không chọn đúng phương án. Trong đầu tôi có khoảng 5–7 lựa chọn, và đôi khi rất khó để chọn ra cú đánh chính xác”, Alcaraz nói, sau khi ghi 19 winner bằng thuận tay.

Với chiến thắng này, Alcaraz trở thành tay vợt thứ ba lọt vào 5 trận bán kết Indian Wells liên tiếp, cùng với đồng hương Rafael Nadal (2006-2013) và kình địch Novak Djokovic (2011-2016).

Alcaraz hiện đang dẫn Norrie 6-3 trong lịch sử đối đầu. Chủ nhân 26 danh hiệu ATP Tour sẽ hướng tới việc cải thiện thành tích 6-2 trước Daniil Medvedev ở trận bán kết. Alcaraz đã thắng 4 lần đối đầu gần nhất với Medvedev, bao gồm cả hai trận chung kết Indian Wells năm 2023 và 2024.

Sinner đang có phong độ cao tại Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Jannik Sinner đã thể hiện phong độ hủy diệt, “xỏ giày trượt băng tốc độ” để dễ dàng vượt qua Learner Tien với tỷ số 6-1, 6-2 trong trận đấu tại tứ kết Indian Wells Masters vào sáng 13/3.

Tay vợt số 2 thế giới đã trình diễn lối đánh chủ động ngay từ những cú chạm bóng đầu tiên, áp đảo hoàn toàn đương kim vô địch Next Gen ATP Finals. Sau khi phải trải qua hai loạt tie-break căng thẳng trước Joao Fonseca ở vòng bốn, Sinner dường như quyết tâm không để trận đấu này kéo dài, và chiến thuật tấn công mạnh mẽ của anh đã khiến đối thủ 20 tuổi hoàn toàn bị động.

“Rõ ràng kinh nghiệm đối đầu giúp tôi phần nào, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị theo cách tốt nhất. Cậu ấy là một tay vợt rất tài năng và chắc chắn sẽ còn xuất hiện ở đây nhiều lần nữa. Tôi hài lòng với cách mình phản ứng. Cậu ấy chơi tấn công, đặc biệt ở đầu trận, nên tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh. Đây là một trận đấu quan trọng với tôi”, Sinner chia sẻ sau trận đấu, nhắc lại chiến thắng hai set trước Tien tại chung kết Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái.

Nỗ lực giành chiến thắng đầu tiên trước Sinner của Tien sớm gặp khó khi tay vợt thuận tay trái người Mỹ mắc lỗi giao bóng kép ở game thứ hai, tạo điều kiện cho Sinner giành break. Từ đó, tay vợt người Ý liên tục bứt phá và khép lại trận đấu chỉ sau 66 phút, tận dụng thành công 4/5 break-point.

Tay vợt 24 tuổi sẽ chạm trán hạt giống số 4 Alexander Zverev để tranh vé vào trận chung kết Indian Wells đầu tiên trong sự nghiệp.