Alcaraz đứt mạch bất bại, Medvedev tranh ngôi vô địch với Sinner

Tay vợt người Nga, Daniil Medvedev, đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại hạt giống số 1 Alcaraz với tỷ số 6-3, 7-6(3) vào sáng 15/3, chấm dứt chuỗi 16 trận thắng liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha. Đây cũng là thất bại đầu tiên của ngôi sao 22 tuổi trong mùa giải này, diễn ra tại vòng bán kết giải ATP Masters 1000 danh giá.

“Đối đầu với một người như Carlos, bạn thi đấu nhiều lần và cũng thua nhiều lần. Cậu ấy là một tay vợt tuyệt vời với những cú đánh xuất sắc, phòng ngự, tấn công, trả giao bóng, mọi thứ đều rất tốt. Vì thế bạn phải chơi với phong độ cao nhất”, Medvedev chia sẻ sau trận đấu.

Medvedev đã thể hiện phong độ đỉnh cao, kiểm soát trận đấu bằng những pha đánh tấn công quyết đoán, gợi nhớ lại thời kỳ anh từng vươn lên vị trí số 1 thế giới. Trong set hai, dù bị bẻ game sớm và đối mặt với hai set-point khi bị dẫn 4-5, Medvedev vẫn giữ vững bản lĩnh, giao bóng đầy uy lực và buộc Alcaraz mắc lỗi ở cả hai điểm quan trọng, không cho đối thủ cơ hội lội ngược dòng.

Theo thống kê, Medvedev đã cứu thành công 4/5 break-point phải đối mặt và tận dụng cả hai cơ hội bẻ game của mình. Anh cũng giành tới 74% số điểm khi giao bóng hai (23/31), một con số ấn tượng.

Bản lĩnh trong những thời khắc áp lực của tay vợt 30 tuổi đã tạo nên khác biệt, giúp anh khép lại chiến thắng sau hai set trong 1 giờ 37 phút. Chiến thắng này cũng giúp Medvedev “đòi nợ” thành công trước Alcaraz, người từng đánh bại anh trong các trận chung kết Indian Wells năm 2023 và 2024.

“Tôi chỉ cố gắng bám trụ trong set hai hết mức có thể. Nhưng tôi đang chơi với phong độ rất tốt, và thực sự hạnh phúc khi đánh bại một đối thủ mạnh như cậu ấy”, Medvedev chia sẻ thêm.

Với chiến thắng này, Medvedev giành vé vào chung kết Masters 1000 đầu tiên kể từ khi anh lọt vào trận tranh chức vô địch Indian Wells năm 2024. Cựu số 1 thế giới sẽ gặp Jannik Sinner trong trận chung kết vào sáng 16/3. Sinner hiện đang dẫn 8-7 trong loạt đối đầu giữa hai người.

Chiến thắng trước Alcaraz cũng giúp Medvedev có trận thắng thứ 18 trong mùa giải, nhiều nhất trên ATP Tour tính đến thời điểm hiện tại. Lọt vào trận chung kết thứ ba trong năm 2026, anh sẽ hướng tới việc duy trì thành tích toàn thắng ở các trận chung kết mùa này sau khi đăng quang tại ATP 250 Brisbane và ATP 500 Dubai.

Trận chung kết sắp tới sẽ đánh dấu cuộc tái ngộ đầu tiên giữa Sinner và Medvedev kể từ năm 2024. Cả hai tay vợt đều chưa để thua set nào tại giải năm nay ở sa mạc California. Medvedev hiện cũng đang có chuỗi 18 set thắng liên tiếp, bắt đầu từ Dubai Duty Free Tennis Championships.

“Nếu tôi duy trì được phong độ như từ đầu giải đấu này, thậm chí nâng cao hơn nữa, tôi sẽ có cơ hội của mình”, Medvedev tự tin phát biểu.