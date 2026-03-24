Sinner phá kỷ lục của Djokovic, thị uy sức mạnh ở Miami

Jannik Sinner đã ghi tên mình vào lịch sử quần vợt khi thiết lập kỷ lục mới tại ATP Masters 1000, vượt qua thành tích của Novak Djokovic về số set thắng liên tiếp. Tay vợt người Ý đã có chiến thắng thuyết phục 6-1, 6-4 trước Corentin Moutet tại Miami Open vào sáng 24/3, đánh dấu cột mốc ấn tượng này.

Với chiến thắng dễ dàng ở vòng ba trên sân Hard Rock Stadium, Sinner đã nâng tổng số set thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000 lên con số 26, vượt qua kỷ lục 24 set trước đó do Novak Djokovic nắm giữ. Sinner đã cân bằng kỷ lục này sau trận thắng vòng hai tại Miami Open và chính thức thiết lập kỷ lục mới ở vòng đấu tiếp theo.

Jannik Sinner đang duy trì được phong độ cao tại giải Masters 1000 (Ảnh: Getty).

Chuỗi phong độ đỉnh cao của Sinner bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái tại Paris Masters, nơi anh đăng quang mà không để thua bất kỳ set nào. Anh tiếp tục duy trì đà thắng lợi này vào tháng 3 khi tái lập thành tích tương tự tại Indian Wells. Với thêm hai chiến thắng trắng tại Miami, chuỗi này cũng bao gồm 13 trận thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000.

Trong trận đấu với Moutet, Sinner đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Anh kiểm soát nhịp độ trận đấu bằng khả năng giao bóng vượt trội, thắng 87% (33/38) điểm giao bóng một. Chiến thắng sau 1 giờ 11 phút đã nâng thành tích đối đầu của Sinner trước Moutet lên 2-0, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại của anh trước các tay vợt thuận tay trái lên 21 trận.

Moutet không gây ra nhiều khó khăn với Sinner (Ảnh: Getty).

Tay vợt số 2 thế giới sẽ đối đầu với Alex Michelsen ở vòng bốn. Michelsen đã giành chiến thắng 3-6, 6-3, 6-4 trước Alejandro Tabilo để thiết lập cuộc chạm trán này. Sinner đang trên đường trở thành người đầu tiên hoàn tất “Sunshine Double” kể từ khi Roger Federer làm được điều đó vào năm 2017.

Ngoài việc tiến sâu tại Miami, Sinner còn có thêm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới. Với việc đối thủ lớn Carlos Alcaraz bất ngờ thua Sebastian Korda ở vòng ba hôm qua, tay vợt người Ý đang ở vị thế rất thuận lợi để thu hẹp khoảng cách với tay vợt Tây Ban Nha, đặc biệt khi anh không phải bảo vệ bất kỳ điểm số nào tại Miami.