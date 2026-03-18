Sinner cùng nhánh đấu với Zverev, Medvedev ở Miami Open

Với việc là hai hạt giống hàng đầu ở giải ATP Masters 1000 tại Mỹ, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chỉ có thể gặp nhau tại chung kết. Tuy nhiên theo kết quả chia nhánh đấu, chặng đường của ngôi sao người Italy khó khăn hơn.

Jannik Sinner được miễn thi đấu vòng 1 và những đối thủ anh có thể giáp mặt là Damir Dzumhur (vòng 2), Corentin Moutet (vòng 3). Ở vòng 4, tay vợt người Italy nhiều khả năng đối đầu hạt giống số 15 Andrey Rublev hoặc đương kim vô địch giải đấu Jakub Mensik.

Thử thách sẽ tăng lên với Sinner nếu anh vượt qua 3 trận đấu tiên, khi đối thủ tiềm năng là hạt giống số 7 Felix Auger-Aliassime (tứ kết) và hạt giống số 3 Alexander Zverev ở bán kết.

Tay vợt người Đức Alexander Zverev cũng không gặp không ít thách thức nếu muốn vào bán kết, khi nhánh đấu tứ kết của anh gồm nhiều đối thủ mạnh như Daniil Medvedev hay Ben Shelton.

Chặng đường vào chung kết của Carlos Alcaraz dễ dàng hơn, khi anh có thể chạm trán Fonseca hoặc Marozsan (vòng 2), Sebastian Korda (vòng 3) và hạt giống số 14 Karen Khachanov (vòng 4).

Thử thách thực sự đến với Alcaraz khi anh đối mặt các đối thủ tiềm năng là hạt giống số 6 Taylor Fritz (tứ kết) và hạt giống số 4 Lorenzo Musetti (bán kết), trước khi hướng đến trận chung kết trong mơ với Jannik Sinner.

Miami Open 2026 diễn ra tại Mỹ từ ngày 19/3 đến 31/3. Tay vợt từng 6 lần vô địch giải đấu này Novak Djokovic cùng Holger Rune, Tallon Griekspoor, Lorenzo Sonego, Jaume Munar và Shang Juncheng vắng mặt do chấn thương.