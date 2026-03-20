Bước ngoặt ở cuộc đua vị trí số một thế giới giữa Alcaraz và Sinner

Ở Indian Wells Masters 2026, Jannik Sinner lên ngôi vô địch còn Carlos Alcaraz dừng bước ở bán kết. Tay vợt người Italy được cộng 1.000 điểm, qua đó rút ngắn cách biệt từ 2.800 điểm xuống còn 2.150 điểm với người dẫn đầu Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner bước vào Miami Open 2026 với tinh thần thoải mái, khi anh không phải bảo vệ điểm số do vắng mặt tại mùa giải năm ngoái. Nếu tiếp tục vô địch tại Mỹ, Sinner sẽ được cộng thêm tối đa 1.000 điểm.

Alcaraz và Sinner cạnh tranh quyết liệt ở vị trí số một thế giới (Ảnh: ATP).

Chi tiết khiến Sinner tự tin là anh luôn đạt phong độ cao tại Miami Open, ngôi sao Italy vào chung kết 3/4 giải đấu gần đây nhất và vô địch năm 2024. Nếu tiếp tục giữ được phong độ cao, Sinner sẽ tạo nên áp lực lớn với Alcaraz.

Carlos Alcaraz vẫn dẫn đầu ATP với 13.550 điểm và có được khoảng cách nhất định với Jannik Sinner (11.360 điểm). Anh chỉ phải bảo vệ 10 điểm ở Miami Open, tuy nhiên rõ ràng ngôi sao người Tây Ban Nha chịu nhiều áp lực sau khi thua Daniil Medvedev ở bán kết Indian Wells Masters và chấm dứt chuỗi 16 trận thắng liên tiếp.

Ngôi số một thế giới của Alcaraz chắc chắn vẫn được đảm bảo sau Miami Open, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha cần tránh để đối thủ thu hẹp cách biệt điểm số. Nguy cơ mất ngôi đỉnh bảng ATP thực sự đến với Alcaraz khi mùa giải sân đất nện khởi tranh vào tháng 4.

Carlos Alcaraz phải bảo vệ 4.300 điểm khi năm ngoái anh vô địch các giải đấu Monte Carlo Masters, Rome Masters và Roland Garros, cùng ngôi á quân Barcelona Open. Năm ngoái, Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng, anh vắng mặt ở hàng loạt giải đấu sân đất nện và khi tái xuất, ngôi sao người Italy giành ngôi á quân Rome Masters, Roland Garros.

Với tình thế hiện tại, một giải đấu không thành công có thể khiến Alcaraz mất ngôi số một thế giới vào tay Sinner. Tại Miami Open 2026, Sinner và Alcaraz khác nhánh đấu, chỉ có thể đối đầu ở chung kết. Theo lịch thi đấu ngày 21/3, Alcaraz đối đầu tay vợt người Brazil Joao Fonseca còn Jannik Sinner chạm trán Damir Dzumhur.