Sinner thắng chóng vánh tại Miami, cân bằng kỷ lục của Djokovic

Jannik Sinner đã thể hiện khả năng thích nghi đáng kinh ngạc khi chuyển đổi liền mạch từ Indian Wells Open sang Miami Open, tay vợt số 2 thế giới khởi đầu mạnh mẽ tại Hard Rock Stadium vào rạng sáng 22/3.

Chỉ 6 ngày sau khi giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2026 tại BNP Paribas Open, Sinner đã dễ dàng vượt qua Damir Dzumhur với tỷ số 6-3, 6-3 ở trận đấu thuộc vòng hai Miami Open. Tay vợt số 2 thế giới đang hướng tới mục tiêu trở thành người đầu tiên hoàn tất “Sunshine Double” kể từ Roger Federer năm 2017. Đáng chú ý, anh chỉ để mất vỏn vẹn 8 điểm trong các game cầm giao bóng.

Sinner thể hiện phong độ cao ngay trận ra quân ở Miami Open (Ảnh: FS).

Với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại các giải ATP Masters 1000, kéo dài từ chức vô địch Rolex Paris Masters hồi tháng 11 đến Indian Wells, Sinner đã cân bằng kỷ lục 24 set thắng liên tiếp ở cấp độ này của Novak Djokovic. Anh sẽ có cơ hội phá kỷ lục khi bước vào vòng ba gặp Corentin Moutet hoặc Tomas Machac.

“Tôi nghĩ bảng tỷ số đôi khi cũng có ý nghĩa. Với tôi, điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện bản thân và tạo cơ hội thi đấu nhiều trận nhất có thể. Tôi luôn tiếp cận mọi đối thủ như nhau, ra sân với thái độ tốt nhất và cố gắng hết mình”, Sinner chia sẻ khi được hỏi về chuỗi trận thắng trắng tại Masters 1000.

Năm nay, Sinner đặt mục tiêu giành danh hiệu thứ hai tại Miami, nơi anh từng đăng quang năm 2024. Tay vợt người Ý hiện không phải bảo vệ điểm số nào tại miền Nam Florida, qua đó có thêm cơ hội gia tăng lợi thế trong cuộc đua vị trí số 1 thế giới với Carlos Alcaraz.

Không chỉ giao bóng xuất sắc để áp đảo tay vợt hạng 76 thế giới Dzumhur trong lần đầu hai người gặp nhau, Sinner còn thể hiện sự hiệu quả trên lưới khi thắng 14/17 điểm trong những pha lên tấn công, qua đó khép lại trận đấu chỉ sau 71 phút.

“Với tôi, khả năng chuyển trạng thái khi lên lưới là rất quan trọng. Đó là yếu tố mà chúng tôi đã cải thiện rất nhiều. Điều đó cũng phụ thuộc vào từng ngày. Hôm nay, khi bẻ game ngay từ đầu, tôi cố gắng chơi tấn công hơn. Có lúc mọi thứ vận hành rất tốt, có lúc tôi mắc một vài lỗi tự đánh hỏng, nhưng tôi không có nhiều thời gian để thích nghi tại đây. Điều kiện ở đây rất khác Indian Wells. Trận ra quân luôn không dễ dàng, nên tôi rất hài lòng”, Sinner nói thêm.