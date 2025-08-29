Sinner nối dài chuỗi trận thắng trên sân cứng tại Grand Slam

Chiến thắng tại vòng 2 US Open giúp Sinner duy trì phong độ ấn tượng tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm, đồng thời dập tắt mọi hy vọng về một bất ngờ từ Popyrin.

Một năm sau khi Popyrin gây sốc khi đánh bại Novak Djokovic tại Flushing Meadows, Sinner đã thể hiện một màn trình diễn thuyết phục kéo dài 2 giờ 1 phút, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lặp lại kỳ tích.

Popyrin không có cơ hội giành chiến thắng trước Sinner (Ảnh: Getty).

"Đây là một màn trình diễn rất chắc chắn. Tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều giao bóng chưa tốt lắm hôm nay, nên chúng tôi đã có nhiều pha phản công từ cuối sân, nhưng hôm nay tôi cảm thấy khá thoải mái. Rõ ràng là tôi rất vui khi được vào vòng tiếp theo", Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Sinner đã sớm giành break ở game thứ hai của set đầu tiên, tạo tiền đề cho một chiến thắng dễ dàng. Tay vợt người Ý đã tận dụng thành công 5 trong số 9 cơ hội giành break và cứu cả 5 break-point mà anh phải đối mặt. Với kết quả này, Sinner sẽ đối đầu với Denis Shapovalov ở vòng ba.

Với thành tích 33-4 trong mùa giải và chuỗi 23 trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam trên sân cứng (bao gồm Australian Open 2024, 2025 và US Open năm ngoái), Sinner đang nỗ lực trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu đơn nam US Open kể từ Roger Federer năm 2008. Anh cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Carlos Alcaraz để giữ vững vị trí số 1 thế giới sau US Open.

Khoảnh khắc then chốt trong trận đấu là ở set thứ hai, khi Sinner xuất sắc cứu ba break-point, bao gồm một cú ace ở lượt giao bóng thứ hai, để giữ vững tỷ số 4-2. Popyrin hiếm khi có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Sinner, tay vợt người Ý liên tục tung ra những cú đánh mạnh mẽ và chính xác.

Sinner đang có phong độ xuất sắc tại các giải Grand Slam trên sân cứng (Ảnh: Getty).

Sinner có thành tích 19-5 tại US Open, anh sẽ đối mặt với Shapovalov ở vòng ba. Lần chạm trán duy nhất trước đó giữa hai tay vợt là tại Australian Open 2021, nơi Shapovalov giành chiến thắng sau năm set. Tay vợt người Canada đã giành quyền vào vòng ba sau khi vượt qua Valentin Royer với tỷ số 7-6(6), 3-6, 7-6(4), 6-3.

Cũng trong ngày thi đấu thứ Năm, Andrey Rublev (hạt giống số 15) đã đánh bại Tristan Boyer với tỷ số 6-3, 6-3, 5-7, 7-6(4) để lần thứ bảy liên tiếp lọt vào vòng ba US Open. Đối thủ tiếp theo của Rublev sẽ là Coleman Wong, tay vợt đến từ Hồng Kông, người đã tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình tại Flushing Meadows khi đánh bại Adam Walton với tỷ số 7-6(5), 6-2, 4-6, 6-4.