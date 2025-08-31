Sinner lội ngược dòng ngoạn mục tại US Open

Trên sân Arthur Ashe, Sinner đã phải trải qua một thử thách cam go trước Shapovalov. Tuy nhiên, sau khi cứu thành công break-point để tránh bị dẫn 0-4 ở set thứ ba, tay vợt người Ý đã tạo nên một cú chuyển mình ấn tượng, giành chiến thắng 9 game liên tiếp. Từ một nguy cơ bị loại sớm, Sinner đã biến trận đấu thành một chiến thắng tương đối dễ dàng ở vòng ba.

“Hôm nay là một trận đấu rất khó khăn. Tôi đã quen Denis khá lâu rồi, nên tôi biết mình sẽ phải chơi với phong độ cao nhất hôm nay. Tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Anh ấy đã khởi đầu rất tốt. Tôi phải cố gắng giữ vững tinh thần”, Sinner chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên sân.

Sinner ăn mừng chiến thắng trước Shapovalov (Ảnh: Getty).

Sinner chưa thua quá ba game trong một set ở hai vòng đầu tiên tại Flushing Meadows, anh thắng 12 trong số 15 game cuối cùng trước Shapovalov, kéo dài chuỗi trận thắng trên sân cứng lên con số 24. Với chiến thắng kéo dài 3 giờ 12 phút, tay vợt 24 tuổi này đã trở thành tay vợt trẻ thứ tư giành chiến thắng 20 trận tại cả bốn giải Grand Slam, sau Rafael Nadal, Boris Becker và Novak Djokovic.

“Tuần thứ hai hoàn toàn khác. Bạn sẽ thấy ít người hơn ở hậu trường. Đó luôn là một dấu hiệu tuyệt vời cho thấy tôi vẫn ở đây. Mọi thứ ngày càng khó khăn hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Đây rõ ràng là một nơi đặc biệt đối với tôi. Lần đầu tiên tôi được chơi vòng đấu chính thức tại một giải Grand Slam là ở đây, và tôi đã vô địch vào năm ngoái”, Sinner nói, khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vòng bốn với Tommy Paul hoặc Alexander Bublik.

Hạt giống số 27 Shapovalov đã có khởi đầu ấn tượng ở vòng ba, nhưng anh đã không thể duy trì lợi thế khi để vuột mất cơ hội ở set thứ ba. Cơ hội chiến thắng của tay vợt người Canada bị phá hỏng bởi 9 lỗi giao bóng kép, bao gồm ba lỗi trong một game, tạo cơ hội quyết định cho Sinner bẻ giao bóng, nâng tỷ số lên 4-3 ở set ba.

Sinner chơi xuất sắc ở nửa cuối trận đấu để lội ngược dòng hạ Shapovalov (Ảnh: Getty).

Mặc dù không đạt phong độ đánh bóng tốt nhất trong nửa đầu trận đấu, cách Sinner nâng cao phong độ để khép lại chiến thắng thật sự ấn tượng. Nhà vô địch 20 lần tại các giải đấu chuyên nghiệp đã giành được 84% (54/64) điểm nhờ cú giao bóng một, qua đó cân bằng tỷ số 1-1 trong loạt trận đối đầu với Shapovalov.

Hiện Sinner có thành tích 34-4 trong mùa giải, anh sẽ đối đầu với hạt giống số 14 Paul hoặc hạt giống số 23 Bublik để tranh suất vào tứ kết. Ngoài Carlos Alcaraz, người đã đánh bại Sinner ba lần trong năm 2025, Bublik là tay vợt duy nhất từng giành chiến thắng trước tay vợt người Ý trong năm 2025. Tay vợt người Kazakhstan đã vượt qua Sinner sau ba set trên sân cỏ Halle vào tháng 6.

Với mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu đơn nam US Open kể từ Roger Federer năm 2000, chiến thắng mới nhất của Sinner cũng tiếp thêm sức mạnh cho hy vọng giữ vững ngôi số 1 thế giới của anh sau US Open. Anh phải vượt qua Alcaraz tại giải đấu lớn New York nếu muốn ngăn cản tay vợt người Tây Ban Nha đòi lại ngôi vị đứng đầu bảng xếp hạng.