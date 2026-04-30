Sinner làm nên lịch sử, vào bán kết cả 9 giải Masters 1000

Jannik Sinner đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại tài năng trẻ Rafael Jodar với tỷ số 6-2, 7-6(0) tại tứ kết Madrid Open 2026 vào tối 29/4, qua đó giành vé vào bán kết. Chiến thắng này nối dài chuỗi trận thắng của Sinner lên con số 21 trận. Đối thủ tiếp theo của anh ở bán kết sẽ là nhà vô địch Barcelona Open, Arthur Fils hoặc Jiri Lehecka.

Với dấu mốc này, Sinner trở thành tay vợt thứ 6 kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990 có mặt ở vòng bán kết tại cả 9 giải. Ở tuổi 24, Sinner gia nhập nhóm huyền thoại gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray và Alexander Zverev, người mới hoàn tất bộ sưu tập này hồi đầu năm tại Indian Wells.

Jannik Sinner ăn mừng chiến thắng tại tứ kết Madrid Open (Ảnh: Getty).

Sinner hiện đã có 8 danh hiệu Masters 1000, với chức vô địch đầu tiên giành được tại Toronto năm 2023. Tay vợt số 1 thế giới đã thắng 4 giải Masters 1000 gần nhất (Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo) và đang hướng tới việc trở thành người đầu tiên vô địch 5 giải liên tiếp ở cấp độ này.

Theo thống kê, Sinner đang sở hữu chuỗi 26 trận thắng liên tiếp tại Masters 1000. Nếu đăng quang tại Madrid và sau đó là Rome trong tháng tới, anh sẽ hoàn tất Career Golden Masters, thành tích mà chỉ Novak Djokovic, nhà vô địch kỷ lục 40 danh hiệu Masters 1000, làm được.

Chiến thắng trước Jodar cũng giúp Sinner sánh ngang với các thành viên “ATP No. 1 Club” là Roger Federer (2006) và Rafael Nadal (2010, 2011), khi trở thành những tay vợt hiếm hoi lọt vào bán kết của cả 4 giải Masters 1000 đầu tiên trong mùa giải.

Trong trận đấu kéo dài 1 giờ 55 phút dưới mái che của sân Manolo Santana, Sinner đã kiên cường cứu thành công cả 7 break point phải đối mặt, chứng tỏ bản lĩnh và sự ổn định đáng kinh ngạc. “Jodar đã đẩy tôi đến giới hạn. Đây là một trận đấu chất lượng cao. Tôi có chút may mắn ở set hai, nhưng cũng có thêm kinh nghiệm. Rõ ràng tôi rất vui khi lần đầu tiên vào bán kết tại đây. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi”, Sinner chia sẻ về đối thủ 19 tuổi người Tây Ban Nha.

Rafael Jodar đối đầu với Sinner tại tứ kết Madrid Open (Ảnh: Getty).

Về phía Jodar, tay vợt trẻ này đã có một giải đấu ấn tượng dù phải dừng bước. Sau khi tham dự Next Gen ATP Finals năm ngoái, Jodar đã có bước tiến vượt bậc trong tháng qua: giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên tại Marrakech, vào bán kết Barcelona và tứ kết Madrid. Anh rời thủ đô Tây Ban Nha với vị trí số 34 trên bảng xếp hạng trực tiếp ATP, một sự thăng tiến đáng kinh ngạc từ vị trí 168 thế giới vào đầu năm.

Jodar đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh khi đánh bại Alex de Minaur, chiến thắng đầu tiên của anh trước một đối thủ top 10 và sau đó là Joao Fonseca. Anh mang theo sự tự tin đó vào trận gặp Sinner, tung ra hàng loạt cú thuận tay ghi điểm đẹp mắt ngay từ đầu. Dưới sự chứng kiến của một số ngôi sao bóng đá của CLB Real Madrid, Jodar và Sinner đã cống hiến những màn đôi công quyết liệt.

Tuy nhiên, chính Sinner là người thể hiện sự điềm tĩnh và ổn định đặc trưng, giành chiến thắng trong 3/4 pha bóng kéo dài trên 9 cú đánh ở set đầu để tạo lợi thế. Dù Jodar tiếp tục thể hiện những khoảnh khắc xuất sắc trong set hai, Sinner vẫn giữ được sự lạnh lùng và tỏa sáng đúng lúc quan trọng, cứu cả 5 break-point phải đối mặt trong set này, qua đó giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mà anh nhận xét là “rất tài năng”.