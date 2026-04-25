Sinner ngược dòng vất vả tại trận mở màn Madrid Open 2026

Jannik Sinner đã nối dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình tại các giải ATP Masters 1000 lên con số 23, sau khi ngược dòng đánh bại Benjamin Bonzi với tỷ số 6-7(6), 6-1, 6-4 trong trận ra quân tại Mutua Madrid Open vào tối 24/4. Hạt giống số 1 đã có khởi đầu chậm chạp nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng.

Jannik Sinner giành chiến thắng vất vả ở trận đầu ra quân tại Madrid Open (Ảnh: Getty).

Tay vợt người Italy đang hướng tới mục tiêu lịch sử khi trở thành người đầu tiên trong kỷ nguyên hệ thống giải (từ năm 1990) giành 5 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp. Tuy nhiên, anh đã phải đối mặt với một Bonzi thi đấu đầy cảm hứng trên sân Manolo Santana, gây ra nhiều khó khăn cho Sinner.

Sau khi để thua set đầu, Sinner đã vượt qua những vấn đề về thể lực để nâng thành tích lên 36-0 trong các trận vòng một kể từ thất bại trước Dusan Lajovic tại Cincinnati năm 2023. Tay vợt 24 tuổi chưa từng đi xa hơn vòng tứ kết tại Madrid, anh sẽ đối đầu với tay vợt vượt qua vòng loại người Đan Mạch Elmer Moller ở vòng tiếp theo.

“Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đã biết trước điều đó vì đây là một mặt sân với điều kiện rất đặc biệt. Dẫu vậy, tôi tin rằng mỗi ngày sẽ khác nhau, hy vọng tôi có thể cải thiện đôi chút cho vòng tiếp theo. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh về mặt tinh thần và đó là lý do tôi thắng hôm nay. Ngày mai tôi có chút thời gian và sẽ cố gắng tận dụng nó theo cách tích cực”.

Kể từ khi phải bỏ cuộc ở trận vòng ba tại Thượng Hải vào tháng 10 năm ngoái, Sinner đã liên tiếp giành các danh hiệu ở Paris, Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Tay vợt người Ý đã không thua set nào tại ba giải sân cứng, trước khi Tomas Machac chấm dứt chuỗi kỷ lục 37 set thắng liên tiếp của anh ở vòng ba Monte Carlo.

Cũng trong tháng này, Sinner đã đánh bại Carlos Alcaraz trong trận chung kết Monte Carlo và lần đầu tiên trong mùa giải thi đấu với tư cách số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt người Italy sẽ tiếp tục giữ vị trí số 1 trong những tuần tới sau khi Alcaraz thông báo rút lui khỏi Roland Garros và Rome do chấn thương cổ tay.

Benjamin Bonzi khởi đầu tự tin khi đối đầu với tay vợt số một thế giới (Ảnh: Getty).

Ở set mở màn đầy kịch tính, Bonzi đã chơi bùng nổ, liên tục tấn công mạnh mẽ và ghi điểm winner trước tay vợt số 1 thế giới. Sinner đã có cơ hội giành set point ở loạt tie-break nhưng không tận dụng thành công, trong khi tay vợt người Pháp ghi liền ba điểm từ tỷ số 5/6 để thắng set đầu.

Sinner có vẻ chậm chạp ở đầu set hai và thường xuyên phải chống tay cúi người sau các loạt bóng bền. Tuy nhiên, hạt giống số 1 đã được “cứu nguy” khi Bonzi mắc lỗi giao bóng kép, giúp anh giành break để dẫn 3-1. Từ đó, Sinner nhanh chóng lấy lại thế trận, san bằng tỷ số và sau đó vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc trước Bonzi, người đã phải xin tạm dừng y tế vì vấn đề ở vai cuối set hai.