Sinner nối dài mạch thắng, hiên ngang vào tứ kết Madrid Open

Jannik Sinner đã thể hiện phong độ ấn tượng khi khởi đầu ngày thi đấu thứ 7 tại Mutua Madrid Open bằng chiến thắng thuyết phục trước Cameron Norrie ở vòng 4 vào tối 28/4. Tay vợt số 1 thế giới chỉ mất 87 phút để vượt qua đối thủ người Anh với tỷ số 6-2, 7-5 trong lần đầu tiên hai người chạm trán tại Manolo Santana Stadium.

Sinner thi đấu tại vòng 4 Madrid Open (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này không chỉ giúp Sinner nâng chuỗi thắng lên 20 trận liên tiếp ở ATP Tour mà còn đạt mốc 25 trận toàn thắng tại hệ thống Masters 1000. Sau trận đấu, tay vợt 24 tuổi chia sẻ về trải nghiệm thi đấu buổi sáng (giờ địa phương) không quen thuộc: “Tôi không nhớ lần gần nhất mình thi đấu lúc 11 giờ là khi nào. Nhưng với tôi, thời điểm không quá quan trọng. Điều cần làm là thích nghi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, tôi đã chơi tốt”.

Ở tứ kết, Sinner sẽ chạm trán tài năng trẻ chủ nhà Rafael Jodar hoặc Vit Kopriva. Anh đang đứng trước cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên vô địch 5 giải Masters 1000 liên tiếp, sau khi đã đăng quang tại Paris (tháng 11/2025) cùng các danh hiệu Masters 1000 ở Indian Wells, Miami và Monte Carlo trong năm nay.

Trong cuộc đối đầu với Norrie, Sinner duy trì sự tập trung cao độ, đặc biệt ở set 1 khi không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào. Sang set 2, tay vợt người Italy giành break ở game thứ 5 nhưng ngay lập tức để đối thủ đòi lại ở game kế tiếp. Dù vậy, Norrie không thể tận dụng cơ hội để tạo đà bứt phá.

Ở game thứ 11, tay vợt người Anh mắc lỗi giao bóng kép và không thể cứu break-point thứ ba, qua đó đánh mất cơ hội kéo trận đấu vào set 3. Sinner sau đó đã tận dụng tốt cơ hội để khép lại trận đấu, trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử thắng 20 trận Masters 1000 đầu mùa, sau Novak Djokovic (2011, 2015).

Norrie không gây ra nhiều khó khăn cho Sinner (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi hiểu khá rõ về nhau do từng tập luyện cùng nhau nhiều lần. Tôi hài lòng với khả năng giao bóng ở những thời điểm quan trọng. Mặt sân tại đây rất đặc thù, đôi khi khiến cảm giác thi đấu không phản ánh đúng thực tế, nhưng tôi vui vì tiếp tục góp mặt ở tứ kết”, Sinner nói thêm.