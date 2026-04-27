Sinner thắng tốc hành, nối dài chuỗi bất bại tại Madrid Open

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh vượt trội, giành chiến thắng 6-2, 6-3 trước đối thủ hạng 169 thế giới Elmer Moller tại vòng ba Madrid Open vào tối 26/4. Chiến thắng này không chỉ giúp Sinner tiến vào vòng tiếp theo mà còn nối dài chuỗi trận thắng tại Masters 1000 lên 24 trận, đứng thứ tư trong lịch sử hệ thống (từ năm 1990).

Trận đấu kéo dài 1 giờ 17 phút trên sân Manolo Santana, chứng kiến Sinner áp đảo hoàn toàn Moller, người lần đầu tiên đối đầu với một tay vợt Top 10. Với thành tích 26 thắng - 2 thua trong mùa giải năm nay, Sinner đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt đầu tiên vô địch 5 giải Masters 1000 liên tiếp. Anh sẽ đối đầu với hạt giống số 19 Cameron Norrie hoặc Thiago Agustin Tirante ở vòng 16.

“Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và giao bóng tốt ở những thời điểm quan trọng, đó là chìa khóa trong trận đấu hôm nay. Thế trận khá rời rạc, nên tôi tập trung chơi chắc chắn và hạn chế sai sót. Hãy chờ xem điều gì sẽ đến ở vòng tiếp theo”, Sinner chia sẻ.

Sinner khởi đầu mạnh mẽ, thắng liền 4 game từ tỷ số 1-1 trong set đầu. Dù Moller có một lần bẻ game giao bóng hiếm hoi, Sinner vẫn giành thêm break để khép lại set đấu. Moller đã phải xin tạm dừng y tế để điều trị cơ bụng nhưng vẫn thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là với cú trái tay trong set hai.

Tuy nhiên, điều đó không đủ để ngăn cản Sinner. Moller mắc hai lỗi giao bóng kép liên tiếp ở game thứ 6 trong set hai, trao break quyết định cho Sinner, giúp tay vợt người Italy khép lại trận đấu với 4/9 cơ hội bẻ game thành công.

Cùng với Sinner, đồng hương Lorenzo Musetti cũng giành quyền vào vòng 4 sau khi đánh bại Tallon Griekspoor 6-4, 7-5. Hạt giống số 6 có hai lần bẻ game giao bóng đối thủ trong mỗi set để lần thứ ba góp mặt ở vòng 16 tay vợt mạnh nhất tại Madrid.

Musetti sẽ đối đầu với hạt giống số 11 Jiri Lehecka, người đã vượt qua Alex Michelsen với tỷ số 6-4, 6-2. Lehecka từng vào bán kết Madrid năm 2024 và đang dẫn 2-1 trong thành tích đối đầu với Musetti, dù Musetti đã thắng lần duy nhất hai người gặp nhau trên mặt sân đất nện.