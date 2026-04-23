Sinner lên tiếng khi Alcaraz, Djokovic vắng mặt ở Madrid Open 2026

Chia sẻ với báo giới, Jannik Sinner cho biết: "Đó là điều rất đáng tiếc khi không có Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. Họ là hai ngôi sao lớn nhất của quần vợt hiện tại. Giải đấu chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều khi thiếu vắng họ".

Jannik Sinner mở màn Madrid Open 2026 tại Tây Ban Nha với cuộc so tài với tay vợt người Pháp Benjamin Bonzi tại vòng 2. Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của tay vợt người Italy là Gabriel Diallo (vòng 3) và Tommy Paul (vòng 4).

Sinner đang là ứng cử viên số một vô địch Madrid Open 2026

Đối thủ lớn nhất mà Sinner có thể chạm mặt ở tứ kết là Alex De Minaur. Nếu thắng liên tiếp 4 trận đấu, đối thủ chờ đợi ngôi sao người Italy ở vòng bán kết đều là những tên tuổi lớn như Ben Shelton, Arthur Fils hoặc Lorenzo Musetti.

Với việc Djokovic và Alcaraz vắng mặt, Sinner rộng cửa lên ngôi vô địch Madrid Open 2026. Tay vợt người Italy đang trải qua chuỗi 17 trận thắng liên tiếp và hướng đến cột mốc vô địch 5 giải ATP Masters 1000 liên tục, sau khi anh lên ngôi ở Paris Masters 2025 và Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters năm nay.

Ở trận đấu gần đây nhất, Sinner đánh bại Alcaraz ở chung kết để vô địch Monte Carlo Masters và trở lại ngôi số một thế giới. Nếu lên ngôi ở Madrid Open, Sinner sẽ gia tăng cách biệt về điểm số với Alcaraz. Năm ngoái, ngôi sao người Italy không dự giải đấu ở Tây Ban Nha do bị treo giò.

Sau Madrid Open, Sinner hướng đến mục tiêu cao nhất tại Rome Masters và Roland Garros vào tháng 5. Đây là hai giải đấu mà Sinner đang là đương kim á quân, sau khi thua Alcaraz ở chung kết.