Sinner thắng nhanh Shapovalov, vào vòng 4 Indian Wells

Jannik Sinner đã tìm lại phong độ ấn tượng tại Indian Wells Masters vào sáng 9/3, khi vượt qua đối thủ khó chịu Denis Shapovalov với tỷ số 6-3, 6-2. Chiến thắng này giúp tay vợt người Ý tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu đầu tiên tại giải Masters 1000 tại California.

Tay vợt số 2 thế giới khởi đầu không mấy suôn sẻ khi mất game giao bóng ngay ở game mở màn. Tuy nhiên, Sinner đã nhanh chóng lấy lại thế trận, dần bắt nhịp và trình diễn những pha bóng đẳng cấp trong set hai để khép lại chiến thắng chỉ sau 71 phút. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Sinner, người từng vào bán kết Indian Wells các năm 2023 và 2024, góp mặt ở vòng 4 tại giải đấu trên sa mạc California.

Khởi đầu khó khăn nhưng Sinner đã vùng lên kịp thời trước Shapovalov (Ảnh: Getty).

“Denis là một tay vợt chất lượng cao, như chúng ta đều biết. Anh ấy đang có phong độ tốt nên tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình. Tôi cố gắng giữ sự chắc chắn ở cuối sân, đồng thời chơi tấn công hơn một chút trong set hai và điều đó đã giúp ích. Khởi đầu của tôi khá khó khăn nhưng tôi hài lòng với cách mình phản ứng”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Sinner nâng thành tích đối đầu với Shapovalov lên 2-1, đồng thời kéo dài chuỗi thắng trước các tay vợt thuận tay trái lên 19 trận. Ở vòng tiếp theo, anh sẽ chạm trán tài năng trẻ Brazil Joao Fonseca hoặc tay vợt Mỹ Tommy Paul.

Về phía Shapovalov, anh đã không thể tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước một tay vợt Top 10 kể từ khi đánh bại ba đối thủ trong nhóm này trên đường vô địch Dallas Open năm ngoái. Tay vợt người Canada gặp nhiều khó khăn trong việc kiềm tỏa Sinner khi đối thủ tìm lại cảm giác bóng trong set hai. Sinner liên tiếp tung ra những cú passing-shot ấn tượng để kiểm soát thế trận và khép lại một chiến thắng thuyết phục khác.

Chiến thắng thứ 96 tại hệ thống ATP Masters 1000 đã giúp Sinner cân bằng kỷ lục số trận thắng nhiều nhất của một tay vợt Ý ở cấp độ này kể từ khi hệ thống ra đời năm 1990 với Fabio Fognini, người đã giải nghệ vào năm ngoái. Tay vợt 24 tuổi cũng đang hướng tới việc hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cả 6 giải Masters 1000 trên mặt sân cứng.

Sinner từng thất bại trước kình địch Carlos Alcaraz tại bán kết Indian Wells các năm 2023 và 2024. Hai tay vợt có thể tái ngộ ở giải Masters 1000 đầu tiên của mùa giải nếu cùng tiến vào chung kết. Khi đó, đây sẽ là lần chạm trán thứ 17 trong cuộc cạnh tranh đang ngày càng hấp dẫn giữa hai ngôi sao trẻ của quần vợt thế giới.