Alcaraz lội ngược dòng, Djokovic chật vật tiến bước tại Indian Wells

Carlos Alcaraz đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Arthur Rinderknech tại Indian Wells vào sáng 10/3, biến một tình thế khó khăn thành chiến thắng áp đảo. Hạt giống số 1 bị dẫn trước một set và mất break sớm ở set thứ hai, nhưng anh đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 6-7(6), 6-3, 6-2 tại Indian Wells Tennis Garden, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại trong mùa giải 2026 lên con số 14.

Tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz (Ảnh: Getty).

Trận đấu khởi đầu đầy kịch tính khi Alcaraz suýt chút nữa đã giành được set mở màn. Anh đã có set point ở tỷ số tie-break 6/5 sau khi lội ngược dòng từ 2/5, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội với một cú thuận tay lỗi. Rinderknech với cú giao bóng uy lực đã tận dụng triệt để để khép lại loạt tie-break và tiếp tục tạo lợi thế bằng break ngay game đầu tiên của set hai.

Tuy nhiên, lợi thế của tay vợt người Pháp không kéo dài. Mặc dù đã cứu thành công cả hai break-point trong set đầu tiên nhờ lối chơi tấn công mạnh mẽ, Rinderknech lại không thể bảo vệ lợi thế bẻ game sớm ở set thứ hai. Alcaraz đã tận dụng thành công 4/10 cơ hội bẻ game trong hai set cuối, qua đó hoàn toàn áp đảo đối thủ khi đã tìm lại được nhịp thi đấu trên sân trung tâm.

Chiến thắng này không chỉ kéo dài chuỗi trận thắng ấn tượng của Alcaraz từ đầu mùa giải, bao gồm các danh hiệu tại Australian Open và Qatar Open (Doha), mà còn nâng chuỗi thắng của anh trên mặt sân cứng ngoài trời lên con số 32, tính từ giải Miami Open năm ngoái. Tay vợt số 1 thế giới cũng nâng thành tích đối đầu lên 6-0 trước Rinderknech, người hiện đã thua 11 trong 12 set gần nhất trước Alcaraz.

Djokovic giành quyền vào chơi tại vòng 4 Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

Novak Djokovic đã thể hiện bản lĩnh khi vượt qua tay vợt người Mỹ Aleksandar Kovacevic với tỷ số 6-4, 1-6, 6-4 vào sáng 10/3. Chiến thắng này giúp cựu số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2017 giành quyền vào vòng 4 của một giải ATP Masters 1000 tại California.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Djokovic phải trải qua ba set căng thẳng tại Indian Wells năm nay, sau khi anh chật vật đánh bại Kamil Majchrzak ở trận ra quân. Dù gặp nhiều khó khăn trong những mùa giải gần đây tại sa mạc California, tay vợt người Serbia vẫn cho thấy quyết tâm cao độ.

“Đó là màn trình diễn rất tốt của Aleks. Chúng tôi biết nhau, nói cùng một ngôn ngữ. Cả gia đình cậu ấy đều là người Serbia. Thật tuyệt khi thấy cậu ấy thi đấu tốt. Aleks đã có một giải đấu rất hay cho tới lúc này. Tôi biết trước trận rằng nếu cậu ấy giao bóng tốt và chọn đúng thời điểm tấn công, sẽ rất khó để bẻ game giao bóng của cậu ấy. Và thực tế đúng là như vậy”, Djokovic chia sẻ sau trận đấu.

Djokovic đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch Indian Wells cùng với Roger Federer, anh thừa nhận đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao tại giải đấu này. Năm ngoái, anh gây sốc khi thua ngay trận mở màn trước Botic van de Zandschulp. Trận đấu với Majchrzak vừa qua cũng chứng kiến anh phải vật lộn với vấn đề thể lực.

Tuy nhiên, ở lần thứ 17 tham dự giải đấu, Djokovic vẫn tiếp tục vượt qua thử thách. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là nhà đương kim vô địch Jack Draper, người đã đánh bại Francisco Cerundolo với tỷ số 6-1, 7-5.

Djokovic trải qua những trận đấu khó khăn ở Indian Wells Masters (Ảnh: Getty).

“Thành thật mà nói, không phải lúc nào tôi cũng cảm thấy tận hưởng trận đấu. Bạn phải cố gắng thích nghi trong những điều kiện như thế này, khi đối thủ đang chơi thứ quần vợt gần như hoàn hảo, nhưng đôi khi thắng theo cách không đẹp mắt cũng được, miễn là chiến thắng. Tôi rất vui vì đã vượt qua thử thách hôm nay”, Djokovic nói về những khó khăn trong trận gặp Kovacevic.

Kovacevic đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà vô địch 24 danh hiệu Grand Slam. Tay vợt người Mỹ khép lại set đầu khá ấn tượng khi thắng liền 13 điểm giao bóng, trước khi gỡ hòa trận đấu nhờ màn trình diễn bùng nổ ở set hai, tận dụng giai đoạn sa sút giữa trận của Djokovic.

Ở set quyết định, Djokovic lấy lại sự ổn định và dần tìm được cảm giác bóng trong điều kiện thi đấu tại sa mạc, dù anh từng phải ôm cổ chân sau một pha bóng kéo dài ở game thứ ba. Theo thống kê, Djokovic đã thắng 34 trong 35 trận gần nhất khi giành set đầu tiên; thất bại duy nhất trong chuỗi đó là trước tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz ở chung kết Australian Open hồi tháng 1.

Với chiến thắng này, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi thứ hai lọt vào vòng 4 của một giải ATP Masters 1000 kể từ khi hệ thống giải đấu này ra đời năm 1990, chỉ sau Ivo Karlovic, người làm được điều tương tự tại Indian Wells Masters năm 2019 khi đã 40 tuổi.