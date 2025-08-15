Sinner nối dài mạch chiến thắng, tiến vào bán kết Cincinnati Open

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã dễ dàng đánh bại Felix Auger-Aliassime tại Cincinnati Open, giành chiến thắng đầu tiên trước đối thủ người Canada để tiến vào bán kết giải đấu. Chiến thắng áp đảo 6-0, 6-2 trên sân P&G Center Court đã khẳng định vị thế của Sinner sau những thất bại trước đó.

Trước trận đấu này, Sinner đã thua cả hai lần đối đầu với Auger-Aliassime, chỉ thắng được một set. Tuy nhiên, những thất bại đó diễn ra vào năm 2022, trước khi Sinner vươn lên Top 10 trên bảng xếp hạng ATP. Giờ đây, với vị trí số 1 thế giới, tay vợt người Ý đã chứng minh sự tiến bộ vượt bậc của mình.

Sinner duy trì phong độ thăng hoa tại Cincinnati Open (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy mình đã trả giao bóng rất tốt hôm nay. Tôi nghĩ đó là điểm mấu chốt, giúp tôi tự tin giao bóng tốt. Tôi mất điểm một chút trong set thứ hai khi anh ấy bẻ giao bóng của tôi. Đó có thể là một thay đổi nhỏ, nhưng tôi rất vui vì đã bẻ giao bóng của anh ấy khá sớm", Sinner chia sẻ sau trận đấu. Anh đã thắng 80% (16/20) điểm từ cú giao bóng thứ hai của Auger-Aliassime.

Sinner cũng dành lời khen cho đối thủ: “Anh ấy là một đối thủ rất khó chơi vì khả năng giao bóng tốt, di chuyển khéo léo. Anh ấy có thể lực đáng kinh ngạc và những cú đánh thuận tay rất tốt. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một cách tốt nhất, cả về mặt chiến thuật, và tôi cảm thấy hôm nay mình đã chơi một trận tennis tuyệt vời”.

Sinner vẫn chưa thua set nào tại Cincinnati, anh đã giành chiến thắng nhanh nhất năm 2025 trong chiến thắng vòng mở màn tại Ohio, đánh bại Daniel Elahi Galan chỉ sau 59 phút. Bằng cách vượt qua Auger-Aliassime sau 71 phút, tay vợt người Ý đã gần san bằng thành tích đó.

Auger-Aliassime đã gặp khó khăn trong set mở màn, mắc tới 13 lỗi đánh hỏng. Hạt giống số 23 đã dẫn trước 2-0 ở đầu set hai nhưng nhanh chóng sa sút. Anh mắc 8 lỗi giao bóng kép và không thể tìm lại nhịp điệu từ vạch cuối sân, trong khi hạt giống số một lại quá ổn định để giành chiến thắng. Sinner sẽ gặp Holger Rune hoặc Terence Atmane ở vòng tiếp theo.

“Hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt ở trên sân. Tôi nghĩ các bạn cũng thấy rồi đấy, nhưng mỗi ngày đều sẽ khác nhau. Ngày mai là ngày nghỉ, điều đó tốt cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thêm và xem tôi có thể làm gì ở vòng bán kết”, Sinner nói thêm.

Sinner đã có 25 chiến thắng liên tiếp trên sân cứng (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Sinner đã kéo dài chuỗi trận thắng trên mặt sân cứng lên con số 25. Tay vợt người Ý này là người thứ 5 trong thế kỷ này đạt được 25 chiến thắng liên tiếp trên mặt sân cứng, cùng với Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray. Thất bại gần nhất của tay vợt người Ý trên mặt sân cứng là trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết tại Bắc Kinh hồi tháng 10.

Tham gia giải đấu đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch Wimbledon đầu tiên, Sinner đang có thành tích 30-3 trong mùa giải. Chỉ còn cách bảy trận thắng nữa là đạt mốc 300 trận thắng trong sự nghiệp, Sinner đã trở thành tay vợt thứ hai giành quyền tham dự Nitto ATP Finals vào tháng 11, cùng với Alcaraz.

Sinner và Alcaraz sẽ cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu số một của năm trong những tháng còn lại. Alcaraz hiện đang dẫn trước Sinner 1.440 điểm tại ATP Live Race To Turin, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ vào tứ kết Cincinnati gặp Andrey Rublev vào tối 15/8.