Siêu máy tính dự đoán cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City

Ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước Bournemouth. Trong khi đó, Man City lại xuất sắc vùi dập Chelsea với tỷ số 3-0. Những kết quả này hé mở kịch bản gay cấn cho cuộc đua vô địch ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Arsenal đang dẫn đầu bảng với 70 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Man City nhưng thi đấu hơn 1 trận đấu. Ở vòng đấu tiếp theo, hai đội bóng này sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Trong trường hợp đánh bại Arsenal và thắng ở trận đấu bù, Man City sẽ vượt qua Arsenal để chiếm ngôi số một.

Tuy nhiên, theo dự đoán của siêu máy tính Opta, cơ hội của Arsenal vẫn khá lớn. Theo đó, đoàn quân HLV Mikel Arteta có 87% khả năng giành chức vô địch. Cơ hội của Man “xanh” là 13%. Opta cũng dự đoán Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 82 điểm, còn Man City đứng thứ hai với 76 điểm.

Trong 6 trận đấu cuối cùng, Arsenal lần lượt đối đầu với Man City, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Vị trí trung bình của các đội này đang là 12,8. Còn Man City đụng độ với Arsenal, Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Aston Villa và Crystal Palace. Vị trí trung bình của các CLB này là 9.

Có thể nói, những đối thủ của Man City khó khăn hơn so với thầy trò HLV Mikel Arteta. Đó là lý do vì sao, Arsenal vẫn nhận được sự tin tưởng.

Thậm chí, trong 5 vòng đấu gần đây, Arsenal vẫn có phong độ nhỉnh hơn Man City khi giành 12 điểm, còn Man City chỉ giành 11 điểm. Việc bị The Citizens áp sát là cơ hội để Arsenal chứng minh bản lĩnh của kẻ chinh phục.

Cũng theo mô phỏng của Opta, Man Utd có 96% khả năng dự Champions League mùa sau. Ở mùa giải tới, giải đấu cao nhất nước Anh sẽ có 5 suất tham dự đấu trường này. Quỷ đỏ đang xếp thứ 3 với 55 điểm, bằng điểm với đội thứ 4 là Aston Villa nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đêm nay, Man Utd sẽ thi đấu với Leeds trong trận đấu muộn nhất ở vòng 32.

Cơ hội Aston Villa tham dự Champions League là 94%, còn với Liverpool là 69%. Chelsea sau thất bại trước Man City chỉ còn 19% khả năng tham dự Champions League.