Lý do bất ngờ khiến ngôi sao Man City từ chối nhận giải hay nhất trận

Trung vệ Marc Guehi của Man City đã gây chú ý khi từ chối nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea tối 12/4. Thay vào đó, anh trao lại vinh dự này cho đồng đội Rayan Cherki.

Trong bối cảnh Arsenal bất ngờ thất bại trước AFC Bournemouth, Man City đã tận dụng cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh xuống còn 6 điểm. Sau hiệp một bế tắc, đoàn quân của Pep Guardiola bùng nổ trong hiệp hai với các pha lập công của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku, qua đó giành trọn 3 điểm quan trọng trước thềm cuộc đối đầu đỉnh cao với Arsenal vào ngày 19/4.

Guehi ăn mừng sau khi ghi bàn thắng cho Man City (Ảnh: Getty).

Gia nhập Man City từ tháng 1, Guehi đã ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng và ăn mừng đầy cảm xúc. Màn trình diễn ấn tượng của anh được bình luận viên Gary Neville (Sky Sports) lựa chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn sau trận đấu với Patrick Davison, tuyển thủ Anh đã thẳng thắn từ chối danh hiệu này và trao lại cho đồng đội Cherki, người có hai pha kiến tạo đẳng cấp giúp Guehi và O’Reilly ghi bàn. Sau đó, cả hai cùng rời sân vào đường hầm, Cherki tươi cười cầm trên tay giải thưởng.

Neville cho biết ông có thể đã trao danh hiệu cho O’Reilly nếu cầu thủ 21 tuổi không phải rời sân vì chấn thương gân kheo trong hiệp hai. Tuy nhiên, quan điểm của Gary Neville không nhận được sự đồng tình từ người hâm mộ, khi phần đông cho rằng Cherki mới là cầu thủ xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất trận tại Stamford Bridge.

Dẫu vậy, hành động đẹp của Guehi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trên mạng xã hội, thể hiện sự khiêm tốn và tinh thần đồng đội của anh.

Một người hâm mộ bình luận trên mạng xã hội X: “Guehi vừa trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Cherki. Một cầu thủ thật khiêm tốn”.

Người khác mỉa mai quyết định của Neville: “Ngay cả Guehi cũng biết Cherki mới xứng đáng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Một ý kiến khác đồng tình: “Guehi rõ ràng bất ngờ khi Cherki không được trao giải”.

Một bình luận khác viết: “Guehi tặng Cherki danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, một hành động tuyệt vời của một thủ lĩnh”.

Guehi nhường danh hiệu cho Cherki (Ảnh: Chụp màn hình).

Phát biểu sau trận, Guehi chia sẻ: “Đặc biệt là trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn. Toàn đội luôn muốn cải thiện và tiến bộ. Khi có những cầu thủ như Cherki, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ hồi phục tốt và tập trung cho trận đấu tiếp theo.”

Anh nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Giờ là lúc hướng đến trận đấu sắp tới”.