HLV Mikel Arteta: “Thất bại trước Bournemouth quá đau đớn”

Arsenal bất ngờ thua Bournemouth, cuộc đua vô địch thêm kịch tính

Thất bại1-2 trước Bournemouth tại vòng 32 Ngoại hạng Anh tối 11/4 vừa qua thực sự là một cơn địa chấn tại thành London. Trong bối cảnh Manchester City đang bám đuổi quyết liệt, Arsenal đã tự ném đi cơ hội gia tăng cách biệt lên thành 12 điểm bằng một màn trình diễn được coi là tệ nhất kể từ đầu mùa giải.

HLV Arteta đã không giấu nổi sự cay đắng khi chứng kiến các học trò thi đấu dưới mức kỳ vọng và đánh mất hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu ngay trên sân nhà.

HLV Mikel Arteta ôm mặt khi chứng kiến pha bỏ lỡ của Viktor Gyokeres (Ảnh: Getty).

"Thật sự rất thất vọng, đây là cú đấm đau vào mặt. Hôm nay chúng tôi làm quá tệ những điều cơ bản và đã bị đối thủ trừng phạt. Khi đó trận đấu trở nên hỗn loạn, rất khó kiểm soát. Chúng tôi phải chấp nhận nỗi đau này. Cảm giác thật tồi tệ nhưng ngày mai là một ngày khác”, HLV Arteta nói sau trận đấu.

Diễn biến trên sân cho thấy Bournemouth đã khai thác rất tốt những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Arsenal. Eli Junior Kroupi mở tỷ số sau khi tận dụng sai lầm của Ben White. Dù Viktor Gyokeres đã gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút 35, Arsenal vẫn không thể vực dậy.

Sang hiệp hai, sai lầm tai hại trong đường chuyền của Gabriel Magalhaes đã tạo điều kiện cho Alex Scott thoát xuống hạ gục thủ thành David Raya, ấn định chiến thắng cho đội khách. Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của đội bóng thành London tại các đấu trường quốc nội, sau những thất bại tại chung kết Cup Liên đoàn và tứ kết Cup FA.

Trận thua này khiến lợi thế của Arsenal trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Dù vẫn dẫn đầu với 9 điểm nhiều hơn Man City, nhưng đoàn quân HLV Mikel Arteta đã thi đấu nhiều hơn đối thủ tới hai trận.

Man City hoàn toàn có thể lật ngược tình thế nếu giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại, bao gồm cả những trận đấu bù. Áp lực nghìn cân đang đè nặng lên vai các cầu thủ Arsenal trước khi họ phải hành quân đến sân của chính đối thủ trực tiếp vào ngày 19/4 tới đây để phân định ngôi vương.

HLV Arteta tin tưởng Arsenal sẽ trở lại mạnh mẽ hơn (Ảnh: Getty).

Chia sẻ về những khó khăn hiện tại, HLV Mikel Arteta thừa nhận việc thiếu vắng các trụ cột như Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh đội hình.

"Chúng tôi cần tất cả, cần mọi cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng. Những người vắng mặt hôm nay đều rất quan trọng. Khi họ trở lại, đội hình sẽ mạnh hơn rất nhiều. Những người còn lại phải đứng lên, bắt đầu từ chính tôi, và chấp nhận thử thách này để tiến lên", HLV Arteta nói.

HLV trưởng của Arsenal nhấn mạnh rằng đội bóng phải chấp nhận thực tế thi đấu ba ngày một trận và những người còn lại phải biết cách đứng dậy để đối mặt với thử thách thay vì viện cớ quá tải.

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng nếu muốn chinh phục những danh hiệu lớn, Arsenal phải biết cách vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất để bắt đầu một hành trình mới mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.