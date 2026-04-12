Arsenal thi đấu tệ hại, cổ động viên đòi sa thải HLV Mikel Arteta

Arsenal bất ngờ thua Bournemouth, cuộc đua vô địch thêm kịch tính

Tối 11/4, Arsenal đã hứng chịu thất bại ngay trên sân nhà Emirates với tỷ số 1-2 trước Bournemouth. Với kết quả này, đội bóng thành London đối diện với nguy cơ lỡ hẹn với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đứng đầu trên bảng xếp hạng với 70 điểm, nhiều hơn Man City 9 điểm. Nếu Man “xanh” giành chiến thắng trong hai trận đấu còn thiếu, cộng thêm việc đánh bại Arsenal trong trận “chung kết mùa giải” vào tuần sau, họ sẽ san bằng số điểm với thầy trò HLV Arteta.

Theo thống kê của Opta, Arsenal đã trải qua trận đấu vô cùng tệ hại trước Bournemouth. Cụ thể, nếu không tính các tình huống cố định, Arsenal chỉ có hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ là 0.19. Điều đó cho thấy CLB thành London gần như không có cơ hội ghi bàn đáng kể. Đây là chỉ số tệ thứ hai của “Pháo thủ” kể từ khi Opta thống kê (từ năm 2003).

Chỉ có một trận đấu trong quá khứ, Arsenal có chỉ số xG thấp hơn là trận gặp Crystal Palace vào năm ngoái. Tuy nhiên, đó lại là trận đấu mà CLB này đã giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Eberechi Eze.

Sự sa sút của Arsenal đang khiến nhiều người lo ngại. Họ đã thất bại trong 3/4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Nên nhớ, trong 49 trận đấu trước đó, đoàn quân HLV Arteta chỉ thất bại đúng 3 trận.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Arsenal đã kêu gọi sa thải HLV Arteta vì lo ngại CLB thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Bình luận trên kênh truyền hình của CĐV Arsenal (AFTV), người hâm mộ có tên Yardman bình luận: “Arteta là HLV tồi tệ. Bất cứ CĐV Arsenal nào cũng bi quan ở thời điểm này. Tôi không còn tin tưởng HLV người Tây Ban Nha.

Chúng tôi có đội hình tốt nhưng HLV lại quá tệ. Chúng tôi có thể vô địch giải đấu nếu sa thải Mikel Arteta và tìm kiếm HLV đẳng cấp hơn. Chúng tôi có lợi thế là vì Man City tự đánh mất điểm. Điều này không liên quan gì đến HLV Arteta”.

Yardman tiến cử HLV Xabi Alonso cho Arsenal: “Tôi cho rằng Arsenal cần sa thải HLV Arteta ngay lập tức. Xabi Alonso vẫn đang thất nghiệp. Đó là HLV có tố chất. Ông ấy giành nhiều danh hiệu ở cấp cầu thủ và HLV. Đó là một người có kiến thức và kinh nghiệm”.

Người hâm mộ Lee Judges cũng tin rằng thời gian của HLV Arteta ở Arsenal sắp kết thúc. Ông chia sẻ: “Chúng ta đang ở những tuần cuối cùng của Arteta. Tôi đã nói chuyện với nhiều người hâm mộ Arsenal. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng tin rằng Arteta sẽ ra đi. Tôi đã rời khỏi sân vận động trong lúc hàng nghìn người khác cũng đang làm điều đó”.

Vào lúc 22h30 tối nay (12/4), Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm nếu đánh bại The Blues trong trận đấu này.