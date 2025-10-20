HLV Amorim hé lộ yếu tố giúp Man Utd đánh bại Liverpool sau 9 năm

"Đúng, đây là chiến thắng lớn nhất kể từ khi tôi tới Man Utd", HLV Amorim trả lời khi được hỏi về ý nghĩa của trận đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên của "Quỷ đỏ" nhanh chóng hạ thấp tầm quan trọng của chiến thắng tại Anfield, ông nói: "Về tổng thể, chiến thắng không có ý nghĩa nhiều. Nó có ý nghĩa rất nhiều hôm nay, nhưng ngày mai sẽ không còn ý nghĩa nhiều nữa. Vẫn chỉ là ba điểm, nhưng đây là một trận thắng xuất sắc".

Amorim chỉ đạo Matthijs de Ligt thi đấu tại Anfield (Ảnh: Getty).

Chiến thắng trước Liverpool giúp Man Utd kết thúc hơn 9 năm làm khách tại Anfield mà không biết mùi chiến thắng trên mọi mặt trận. Trước đó, chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" trên sân Liverpool diễn ra vào tháng 1/2016, thuộc khuôn khổ lượt về của Ngoại hạng Anh mùa 2015-16, khi Louis Van Gaal còn là HLV trưởng đội bóng thành Manchester.

Thắng lợi trước Liverpool cũng đánh dấu lần đầu tiên Man Utd giành hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời Amorim, và màn trình diễn tổng thể trước nhà đương kim vô địch được xem là một bước tiến lớn đối với đội khách.

Sau khi có bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Bryan Mbeumo, đội bóng của Amorim đã có nhiều cơ hội để nhân đôi cách biệt, nhưng cũng phải thừa nhận họ đã may mắn khi Liverpool ba lần sút trúng khung gỗ và bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78. Tuy nhiên, pha đánh đầu quyết định của Harry Maguire ở phút 84 đã khiến Amorim và toàn bộ người hâm mộ Man Utd vỡ òa.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các học trò là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. "Tôi làm điều tương tự như trong trận đấu trước. Hãy cố gắng xem lại trận đấu. Ở những thời điểm quan trọng, chúng tôi đã có một chút may mắn, nhưng chúng tôi đã chiến đấu cho mọi tình huống trên sân", ông phân tích.

Amorim cũng thừa nhận đội bóng đã có lúc mất bình tĩnh trong hiệp hai, nhưng tinh thần không bỏ cuộc đã giúp họ vượt qua khó khăn. "Chúng tôi đã mất bình tĩnh một chút trong hiệp hai. Nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần vẫn ở đó. Đó là khởi đầu của mọi thứ. Đôi khi bạn chơi nhiều hơn với bóng, và những ngày khác bạn chơi mà không có bóng. Nhưng nếu bạn có tinh thần, bạn có thể thắng bất kỳ trận đấu nào", ông kết luận.

Man Utd vẫn chơi tốt trước áp lực lớn từ chủ nhà Liverpool (Ảnh: Getty).

Nói về điểm hài lòng nhất trong trận đấu, Amorim cho biết: “Tinh thần và niềm tin là điều tôi thích nhất. Chúng tôi cần những khoảnh khắc ghi bàn, những pha cứu thua của thủ môn, hay một cú sút trúng cột dọc để bắt đầu tin rằng chúng tôi có thể thắng bất kỳ trận đấu nào. Bạn có thể cảm nhận được điều đó. Trong bất kỳ pha chuyển trạng thái hay khoảnh khắc có bóng nào, các cầu thủ bắt đầu tin rằng điều đó là có thể”.

Mặc dù vui mừng với kết quả, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhanh chóng chuyển sự tập trung sang thử thách tiếp theo: “Hôm nay là một ngày tốt đẹp, nhưng giờ tôi lo lắng về Brighton. Tôi có một năm kinh nghiệm và không ngốc nghếch. Tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng sẽ tập trung vào Brighton”.

Khi được hỏi liệu chiến thắng này có thể thay đổi cục diện mùa giải và củng cố vị trí của mình hay không, Amorim đáp: “Chiến thắng chắc chắn sẽ mang lại sự tự tin lớn cho chúng tôi trong suốt tuần. Nó cũng sẽ mang đến niềm vui to lớn cho người hâm mộ, điều mà họ xứng đáng nhận được sau những kết quả không như ý trước Grimsby và Brentford. Một chiến thắng như vậy thực sự rất quan trọng”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý: “Nhưng một lần nữa, mọi thứ nằm trong tay chúng tôi. Kết quả đã là quá khứ. Hãy tập trung vào tương lai. Mọi thứ sẽ thay đổi nếu chúng tôi tiếp tục làm những điều tương tự. Chơi tốt hơn một chút và giữ vững tinh thần, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian”.