Harry Maguire được các cầu thủ Man Utd tung hô trong phòng thay đồ

Man Utd đã vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm khéo léo của Bryan Mbeumo ngay phút thứ 2 của trận đấu, trước khi Cody Gakpo ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 78 của hiệp 2 trong trận đấu thuộc vòng 8 Premier League trên sân Anfield diễn ra tối 19/10.

Harry Maguire ăn mừng bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool ở phút 84 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên ở phút 84, Harry Maguire dù bị trung vệ Ibrahima Konate theo kèm rất sát nhưng vẫn bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Giorgi Mamardashvili qua đó ấn định chiến thắng kịch tính 2-1 cho Man Utd trước Liverpool, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" ngay trên sân Anfield sau gần một thập kỷ.

Sau trận đấu, Harry Maguire đã phải ở lại để phát biểu trước truyền thông. Và khi trở về phòng thay đồ, trung vệ người Anh đã được các đồng đội Man Utd chào đón như người hùng bằng những tràng vỗ tay và cái ôm thắm thiết. Các cầu thủ hát vang, nhảy múa và ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trên sân khách.

Harry Maguire được các đồng đội chào đón nồng nhiệt trong phòng thay đồ (Ảnh: X).

Maguire được các đồng đội ôm thắm thiết sau bàn thắng giúp Man Utd lần đầu đánh bại Liverpool trên sân Anfield sau gần một thập kỷ (Ảnh: X).

HLV Ruben Amorim cũng hoà vào không khí ăn mừng với các học trò và chia sẻ với báo chí sau trận đấu một cách hài hước: “Tôi rất hạnh phúc khi thấy các cầu thủ vui mừng, điều đó khiến tôi cũng hạnh phúc. Nhưng mà... nhạc trong phòng thay đồ tệ quá. Gu âm nhạc của tôi tốt hơn nhiều".

Trong khi đó, với cá nhân Harry Maguire, bàn thắng giúp đội nhà giành trọn 3 điểm mang ý nghĩa rất đặc biệt với anh. Từng bị chỉ trích nặng nề, mất vị trí chính thức và bị Erik ten Hag tước băng đội trưởng, trung vệ 32 tuổi giờ đây đã tìm lại niềm tin nhờ nỗ lực và tinh thần kiên cường.

Từ bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng bị coi là thất bại, Maguire nay đang từng bước chứng minh giá trị của mình. Dưới bàn tay của Ruben Amorim, anh không chỉ được trao cơ hội đá chính mà còn nằm trong nhóm “thủ lĩnh” mới của đội bóng.

"Bàn thắng quyết định vào chủ nhật là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này, nhưng thật khó để tưởng tượng ra thời điểm nào tốt hơn để ghi bàn hơn là khi đối đầu với nhà đương kim vô địch Premier League, khiến họ phải nhận thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường", tờ The Sun nhấn mạnh bàn thắng của Harry Maguire.