HLV Slot: “Liverpool chơi tốt hơn nhưng vẫn thua Man Utd”

“Thật khó chấp nhận khi thua như thế này. Luôn luôn khó khăn khi đối đầu với một đội bóng phòng ngự lùi sâu và chơi bóng dài. Càng tệ hơn khi bạn bị dẫn trước chỉ sau một phút. Nếu ai nói với tôi rằng chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội như vậy trước một hàng thủ chặt chẽ, tôi sẽ nghĩ rằng mình không thể thua. Nhưng đó lại là thực tế hôm nay”, HLV Arne Slot không giấu được sự thất vọng sau trận đấu.

Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh Liverpool đã phải trả giá vì những sai sót cố định, điều từng khiến họ ôm hận trước Crystal Palace: “Chúng tôi tiếp tục để thủng lưới từ một tình huống cố định. Thật khó để thắng khi bạn luôn mắc sai lầm ở những pha bóng như vậy”.

HLV Slot hò hét chỉ đạo cầu thủ Liverpool thi đấu với Man Utd (Ảnh: Getty).

Đêm 19/10 (giờ Việt Nam), Liverpool tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại bằng thất bại 1-2 trước Man Utd trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025-26. Đoàn quân của HLV Slot rơi vào khủng hoảng thực sự, khi đây đã là trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trước trận, nhiều người tin rằng Liverpool sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chấm dứt chuỗi kết quả bết bát. Ba thất bại liên tiếp trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea đều diễn ra trên sân khách, và Anfield được kỳ vọng sẽ là “pháo đài” giúp The Kop tìm lại niềm vui chiến thắng khi tiếp Man Utd. Tuy nhiên, mọi dự đoán đều sụp đổ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Khi người hâm mộ còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Bryan Mbeumo đã khiến cả Anfield chết lặng. Pha dứt điểm gọn gàng của cầu thủ này ngay ở phút thứ hai giúp Man Utd vượt lên dẫn trước, đặt Liverpool vào thế rượt đuổi ngay từ đầu.

Bị dẫn bàn sớm, đoàn quân của Slot dồn ép đối phương trong phần lớn thời gian còn lại. Cody Gakpo là cái tên hoạt động năng nổ nhất bên phía đội chủ nhà, anh liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành đội khách với ba lần đưa bóng chạm khung gỗ (hai lần cột dọc, một lần xà ngang). Phải đến phút 78, Gakpo mới có thể phá vỡ thế bế tắc bằng một pha dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền tinh tế của Federico Chiesa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút. Phút thứ 84, Harry Maguire tận dụng pha chuyền dài của Bruno Fernandes, tung cú đánh đầu chính xác hạ gục thủ thành Giorgi Mamardashvili, ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester United.

HLV Slot cũng cho rằng kết quả không phản ánh đúng thế trận: “Mọi người quên mất rằng chúng tôi có bao nhiêu cơ hội khi bị dẫn 1-0. Alexander Isak đối mặt thủ môn trong hiệp một, Gakpo sút trúng cột hai lần. Ở hiệp hai, chúng tôi thậm chí còn chơi tốt hơn khi đối phương đã mệt mỏi. Nhưng bóng đá là vậy - tạo ra cơ hội không có nghĩa là bạn sẽ thắng”.

Liverpool đang trải qua giai đoạn bất ổn với 4 trận thua liên tiếp (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về chuỗi 4 trận thua liên tiếp, HLV Slot thừa nhận sự lo lắng: “Tất nhiên là lo. Bạn không thể không lo khi thua bốn trận liên tiếp. Nhưng nếu chúng tôi tiếp tục chơi như thế này, tạo ra 8, 9 hay 10 cơ hội từ bóng sống, tôi tin chiến thắng sẽ trở lại”.

Bất chấp áp lực, HLV Arne Slot từ chối chỉ trích cá nhân các cầu thủ như Isak, Salah hay Wirtz: “Các cầu thủ đá chính đã tạo ra nhiều cơ hội, và những người vào sân như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Chiesa hay Jeremie Frimpong cũng chơi rất tốt. Tôi không nghĩ lỗi nằm ở họ. Trách nhiệm thuộc về tôi, thuộc về tập thể. Mọi người đều đang cống hiến hết mình, và đó là điều người hâm mộ có thể mong đợi”.

Bốn trận thua liên tiếp khiến bầu không khí ở Anfield trở nên ngột ngạt. Nếu không sớm cải thiện, Liverpool có thể tụt sâu trong cuộc đua tốp đầu Ngoại hạng Anh. Dù vậy, sự kiên định và niềm tin mà Arne Slot dành cho các học trò vẫn là điểm sáng hiếm hoi giữa giai đoạn khó khăn này.

“Chúng tôi phải đứng dậy. Bóng đá luôn có những chu kỳ. Điều quan trọng là tinh thần và tôi tin các cầu thủ của mình sẽ phản ứng đúng cách”, HLV Slot khép lại buổi họp báo với giọng đầy quyết tâm.