Sesko sắm vai người hùng, Man Utd vượt ải Everton

Man Utd hạ Everton nhờ siêu phẩm của Sesko

Man Utd tiếp tục chuỗi trận bất bại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton tại Hill Dickinson Stadium. Bàn thắng duy nhất của Benjamin Sesko đã giúp "Quỷ đỏ" giành trọn ba điểm, qua đó củng cố vị trí trong top 4.

Với thành tích chỉ thắng 1 trong 5 chuyến làm khách gần nhất tại giải quốc nội, Man Utd nhập cuộc đầy quyết tâm tại Merseyside. Ngay phút thứ 4, Amad Diallo suýt mở tỷ số với cú sút sệt bị Jordan Pickford cản phá, trước khi James Tarkowski kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.

Jarrad Branthwaite thực hiện cú tắc bóng, ngăn cản Bryan Mbeumo (Ảnh: Getty).

Man Utd tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, đáng chú ý là cú sút xa uy lực của Diogo Dalot đi chệch cột dọc trong gang tấc. Everton dù chơi khởi sắc hơn trước giờ nghỉ, dẫu vậy đội chủ nhà chỉ có cơ hội tốt nhất từ cú đá phạt của James Garner, nhưng đã bị Senne Lammens bắt gọn.

Sau hiệp một khá tẻ nhạt, The Toffees suýt vươn lên dẫn trước chỉ một phút sau giờ nghỉ khi cú cứa lòng từ cự ly 12m của Harrison Armstrong bị Lammens cản phá. Man Utd cũng đáp trả ngay sau đó, nhưng Bryan Mbeumo lại dứt điểm vọt xà đáng tiếc trong tư thế thuận lợi.

Dù đã thua 5 trong 9 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV David Moyes vẫn gây sức ép tấn công. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đã sụp đổ bởi pha phản công mẫu mực của Man Utd ở phút 71. Matheus Cunha phát động bằng đường chuyền dài chuẩn xác cho Mbeumo, người sau đó chọc khe cho cầu thủ vào sân thay người Sesko. Tiền đạo người Slovenia tung cú dứt điểm một chạm tuyệt đẹp vào góc xa, mang về bàn mở tỷ số.

Sesko ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Đối diện nguy cơ thêm một thất bại tại sân nhà, Everton dồn lên tìm bàn gỡ muộn. Michael Keane có cú sút xa sấm sét nhưng tiếp tục bị Lammens đẩy qua xà. Thủ thành đội khách thêm một lần đứng vững khi từ chối cơ hội cuối trận của Tyrique George.

Man Utd kiên cường bảo toàn thành quả để giành trọn ba điểm nhọc nhằn, qua đó giành lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm so với đội xếp thứ ba là Aston Villa. Khoảng cách giữa Man Utd và các đội bám đuổi Chelsea, Liverpool đã gia tăng lên thành 3 điểm.