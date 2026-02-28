Lộ số tiền khổng lồ Man Utd phải đền bù cho Ruben Amorim

Man Utd có thể phải chi tới 15,9 triệu bảng (21,4 triệu USD) tiền bồi thường cho Ruben Amorim và các trợ lý sau khi nhà cầm quân này bị sa thải khỏi vị trí thuyền trưởng. Con số này cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu.

Amorim bị chấm dứt hợp đồng sau trận hòa 1-1 với Leeds United vào ngày 5/1, được cho là do những bất đồng nội bộ. HLV 41 tuổi sau đó được thay thế tạm quyền bởi Michael Carrick đến hết mùa giải. Kể từ đó, cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" đã giúp đội bóng thắng 5/6 trận tại Ngoại hạng Anh.

Man Utd mất số tiền lớn khi sa thải HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Thời điểm Amorim rời ghế, truyền thông cho biết Man Utd đã chi khoảng 10 triệu bảng tiền đền bù cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ê-kíp của ông. Tuy nhiên, báo cáo kinh doanh quý II của CLB cho thấy con số này có thể cao hơn.

Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford đã trích lập “khoản dự phòng 15,9 triệu bảng (21,4 triệu USD), tương ứng mức tối đa có thể phát sinh từ các khoản thanh toán dàn xếp trong tương lai”, và sẽ hạch toán vào cuối năm tài chính.

Bên cạnh đó, Man Utd cũng xóa khoản phí khấu hao 6,3 triệu bảng (8,4 triệu USD) từng trả cho Sporting CP, CLB cũ của Amorim, khi bổ nhiệm ông vào tháng 11/2024.

Báo cáo sơ bộ quý II, công bố hôm thứ tư (26/2), chỉ phản ánh các sự kiện đến ngày 31/12 nên không nêu chi tiết điều khoản dàn xếp với Amorim và cộng sự.

Tài liệu tài chính cũng cho thấy Man Utd đã nâng hạn mức tín dụng quay vòng lần thứ hai trong vòng 7 tháng kể từ đầu năm. Đây có thể hiểu như một dạng “thấu chi” cho phép CLB vay và hoàn trả linh hoạt khi cần.

Ngày 10/2, Man Utd tăng hạn mức vay tối đa lên 400 triệu bảng (539,6 triệu USD), từ mức 350 triệu bảng (472,1 triệu USD). Trước đó, vào mùa hè năm ngoái, hạn mức này từng được nâng từ 300 triệu bảng (404,7 triệu USD) nhằm phục vụ chi tiêu chuyển nhượng.

Tính đến ngày 17/2, Man Utd đã rút 215 triệu bảng (290 triệu USD) theo thỏa thuận trên và vẫn còn khả năng vay thêm 185 triệu bảng (249,6 triệu USD).