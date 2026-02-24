Man Utd thắng Everton: Dấu ấn "tam tấu" 207 triệu bảng

Man Utd hạ Everton nhờ siêu phẩm của Sesko

Chiến thắng trước Everton của Man Utd vào rạng sáng 24/2 không chỉ là ba điểm đơn thuần, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho quyết định cải tổ hàng công mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Ba tân binh đắt giá đã cùng nhau tái hiện một pha phản công mẫu mực, gợi nhớ về "thương hiệu" từng làm nên tên tuổi của "Quỷ đỏ".

Sự hiện diện của huyền thoại Wayne Rooney trên khán đài càng khiến người hâm mộ liên tưởng đến thời kỳ vàng son với bộ ba Rooney, Ronaldo và Tevez. Dù chưa thể đặt lên bàn cân so sánh, nhưng cách Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko phối hợp từ phần sân nhà đến khi kết liễu đối thủ chỉ trong vài giây thực sự gợi lại hình ảnh ấy. Sesko trong vai trò vừa khởi xướng vừa dứt điểm đã để lại dấu ấn đậm nét.

Benjamin Sesko ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd đánh bại Everton (Ảnh: Getty).

Bộ ba này tiêu tốn của Man Utd tổng cộng 207 triệu bảng. Dù chưa thể sánh với thế hệ trước, họ đang tạo ra những điểm tương đồng đủ để mang về chiến thắng nhọc nhằn trước một Everton đầy khó chịu.

Ba điểm có được giúp Man Utd nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi trong cuộc đua top 4. Khi chỉ còn tập trung cho Ngoại hạng Anh, đội bóng có thêm điều kiện tối ưu hóa mục tiêu giành vé dự Champions League. HLV Michael Carrick đang tận dụng triệt để quỹ thời gian tập luyện, và thành quả đã thể hiện rõ: 5 chiến thắng, 1 trận hòa trong 6 vòng gần nhất.

Dưới thời Carrick, "Quỷ đỏ" không chỉ thắng mà còn ghi những bàn thắng đẹp mắt, đặc biệt là các pha phản công tốc độ cao, như từng thể hiện trước Man City hay Arsenal. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Everton mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi cả ba tiền đạo cùng in dấu giày.

Sesko, vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng chỉ sau 13 phút, bàn thắng thứ 6 trong 7 lần ra sân gần nhất. Anh có thể không thích danh xưng “siêu dự bị”, nhưng rõ ràng đang tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua điểm số của đội bóng. Nếu thiếu những đóng góp ấy, Man Utd có thể đã rơi xuống vị trí thứ 7.

Pha lập công đến từ một tình huống phản công sau phạt góc. Sesko chuyền ra cánh cho Cunha, bóng được luân chuyển nhanh sang phía Mbeumo trước khi trả ngược để tiền đạo người Slovenia dứt điểm bằng má ngoài, hạ gục thủ thành Jordan Pickford. Trước đó, anh đã thể hiện khát khao và tốc độ để vượt qua đội trưởng James Tarkowski.

HLV Carrick đã khai thác hiệu quả bộ ba tiền đạo đắt giá của Man Utd (Ảnh: Getty).

Không chỉ hàng công, thủ môn Senne Lammens cũng để lại dấu ấn. Dù khởi đầu đầy lo lắng với pha phá bóng trúng người Thierno Barry, anh nhanh chóng lấy lại sự tập trung và có nhiều pha cứu thua quan trọng, trong đó có tình huống cản phá cú sút uy lực của Michael Keane. HLV David Moyes bên phía Everton cũng phải thừa nhận màn trình diễn xuất sắc ấy.

Đáng chú ý, thất bại 0-1 trước Everton hồi tháng 11 năm ngoái dưới thời Ruben Amorim từng bị xem là một trong những điểm thấp nhất của Man Utd. Khi đó, chỉ có Mbeumo ra sân và không để lại nhiều dấu ấn ngoài tấm thẻ vàng. So với hiện tại, đội bóng đã thay đổi rất nhiều.

Sau bàn mở tỷ số, Carrick chủ động gia cố hàng thủ khi rút Mbeumo để tung Noussair Mazraoui vào sân, đảm bảo sự chắc chắn trước sức ép cuối trận. Điều khiến ông hài lòng không kém bàn thắng chính là cách đội nhà bảo toàn thành quả.

Đây không chỉ là chiến thắng của một trận đấu, mà còn là minh chứng cho hướng đi mới của Man Utd, nơi bộ phận tuyển trạch từng bị hoài nghi nay đang được minh oan bằng chính màn trình diễn trên sân cỏ.