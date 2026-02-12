Hạ Sunderland, Liverpool áp sát Chelsea và Man Utd

Liverpool đã phá vỡ hàng phòng ngự kiên cường của Sunderland để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong cuộc đối đầu tại vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra trên sân Stadium of Light vào rạng sáng 12/1. Kết quả này không chỉ giúp The Kop kéo dài chuỗi bất bại trước “Mèo Đen” lên 12 trận liên tiếp mà còn chấm dứt chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Sunderland tại giải đấu mùa này.

Liverpool vượt qua Sunderland tại sân Stadium of Light (Ảnh: Getty).

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Trong những phút đầu, dù không có cú sút nguy hiểm nào được tạo ra, các thủ môn đều phải làm việc vất vả để đấm bóng giải nguy. Các cuộc tranh chấp diễn ra quyết liệt trên khắp mặt sân, và dù cả hai đội đều có những quãng kiểm soát bóng kiên nhẫn, cơ hội rõ rệt là rất hiếm. Ibrahima Konate có một cú sút cầu may vọt xà, nhưng sau đó anh lại tỏa sáng ở đầu sân bên kia khi cản phá nỗ lực dứt điểm của Brian Brobbey.

Hàng thủ chắc chắn của Sunderland buộc Liverpool phải thử vận may bằng những cú sút xa. Florian Wirtz đóng vai trò nhạc trưởng của đội khách, anh đã có cú sút từ ngoài vòng cấm bị đẩy ra chịu phạt góc, dẫn đến tình huống Virgil van Dijk đánh đầu vọt xà. Tiền vệ người Đức sau đó còn đưa bóng trúng cột dọc từ một nỗ lực khác. Omar Alderete của Sunderland cũng liên tục can thiệp kịp thời, trong khi thủ môn Roefs đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Wirtz.

Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Regis Le Bris khởi đầu đầy hứa hẹn với cú sút táo bạo từ xa của Trai Hume đi vọt xà. Liverpool cũng đáp trả bằng những pha lên bóng nguy hiểm, nhưng Daniel Ballard và Reinildo Mandava đã kịp thời ngăn chặn các pha dứt điểm của Wirtz và Mohamed Salah. Tuy nhiên, sự quả cảm trong phòng ngự của Sunderland đã không đủ ở phút 61, từ quả phạt góc do Salah thực hiện, Van Dijk đã đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số.

Van Dijk ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Getty).

Liverpool phải chịu tổn thất khi Wataru Endo buộc phải rời sân vì chấn thương, nhưng đội khách vẫn tiếp tục gây sức ép. Ở chiều ngược lại, Sunderland cũng có những cơ hội để gỡ hòa, với cú đánh đầu của Hume và cú sút của Mukiele đều đi vọt xà, trước khi Hugo Ekitike đánh đầu chệch cột dọc. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội, Liverpool vẫn giành chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường, qua đó thu hẹp khoảng cách với Man Utd và Chelsea trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.