Sergio Busquets tuyên bố giải nghệ

Mới đây, Busquets vừa đăng tải đoạn video xúc động, tổng kết lại sự nghiệp đỉnh cao tại Barcelona, Inter Miami và Tây Ban Nha. Đây là lời chia tay chính thức, được anh gửi gắm tới người hâm mộ để khép lại một chương vĩ đại trong lịch sử bóng đá.

Bài đăng của Sergio Busquets trên trang Instagram cá nhân

“Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người, và đến bóng đá, vì tất cả. Bóng đá sẽ mãi là một phần trong câu chuyện tuyệt đẹp này,” Busquets viết trong phần chú thích.

Sergio Busquets, 37 tuổi là một trong những cầu thủ giàu thành tích bậc nhất thế hệ của mình, từng giành vô số danh hiệu cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, trước khi sang Mỹ tái ngộ Lionel Messi tại Inter Miami vào năm 2023.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia, anh đã dành phần lớn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng xứ Catalonia, giúp đội bóng này giành 9 chức vô địch La Liga, 7 Cúp Nhà Vua và 3 danh hiệu Champions League.

Với 15 năm gắn bó, Sergio Busquets đã trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của Barcelona. Anh đã chơi 721 trận cho CLB, xếp thứ ba về số lần ra sân. Tại đội tuyển Tây Ban Nha, anh cũng là cầu thủ ra sân nhiều thứ ba với 143 lần, góp phần tạo nên kỷ nguyên vàng với chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Với lối chơi thông minh và khả năng đọc tình huống xuất sắc, Sergio Busquets được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất mọi thời đại. Anh không chỉ là người giữ nhịp lối chơi cho Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, mà còn là nguồn cảm hứng cho cả một thế hệ tiền vệ sau này.

Mùa hè năm 2023, Busquets cập bến Inter Miami để tái ngộ cùng Lionel Messi. Tại đây, tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu. Với vai trò thủ lĩnh thầm lặng, anh đã góp phần định hình lối chơi và mang lại sự ổn định cần thiết, giúp đội bóng mới nổi này "lột xác" tại giải nhà nghề Mỹ.

Sergio Busquets trong màu áo của Tây Ban Nha tại vòng bảng FIFA World Cup Qatar 2022 (Ảnh: Getty).

Sergio Busquets đã khép lại sự nghiệp lẫy lừng bằng một triết lý bóng đá khác biệt: Sự vĩ đại đến từ sự đơn giản và hiệu quả. Lối chơi thông minh, bền bỉ và luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu của anh đã đi vào huyền thoại.

Busquets không chỉ là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất mọi thời đại, mà còn là người định hình lại vai trò "số 5", để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá.