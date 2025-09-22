Vì sao Rashford bỗng dưng bị gạch tên đầy khó hiểu ở Barcelona?

Giữa tuần qua, Marcus Rashford vừa trở thành người hùng của Barcelona với cú đúp vào lưới Newcastle ở Champions League. Thế nhưng, tiền đạo người Anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Getafe tại La Liga một cách khó hiểu.

Rashford vừa tỏa sáng trong trận đấu với Newcastle (Ảnh: Sky Sports).

Theo tiết lộ từ báo giới Tây Ban Nha, nguyên nhân là vì anh đến muộn trong buổi họp đội trước giờ thi đấu.

Theo nhà báo Fernando Polo, Rashford đã chậm hai phút khi bước vào buổi họp chiến thuật và khởi động trước trận hôm chủ nhật. Sự cố được cho là xuất phát từ việc anh vẫn chưa hoàn tất khai báo thông tin điện tử bắt buộc mà CLB yêu cầu cầu thủ thực hiện mỗi ngày.

Với Hansi Flick, lý do đó không đủ để tha thứ. Chiến lược gia người Đức từ lâu nổi tiếng kỷ luật thép. Ông có nguyên tắc rằng sẽ gạch tên bất kỳ ai đến muộn trong ngày thi đấu, bất kể nằm trong kế hoạch đá chính.

Tờ Mundo Deportivo nhấn mạnh: “ HLV Flick có một quy định tất cả cầu thủ đều nắm rõ, đó là ai tới trễ trong ngày thi đấu sẽ không được đá chính”.

Điều này khiến Rashford phải nhường vị trí bên cánh trái cho Ferran Torres. Quyết định của Flick nhanh chóng được chứng minh là đúng đắn khi Torres lập cú đúp ngay trong hiệp một, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 trước Getafe.

Rashford chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp hai thay thế Raphinha. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo 27 tuổi lập tức tạo dấu ấn với pha kiến tạo cho Dani Olmo ghi bàn ấn định tỉ số.

Đây không phải lần đầu HLV Flick mạnh tay xử phạt học trò tại Barcelona. Các cầu thủ như Raphinha, Jules Kounde và Inaki Peña đều từng mất suất đá chính vì đến muộn. Riêng Kounde còn bị trễ giờ tới hai lần, buộc anh phải nhờ đội ngũ an ninh nhắc nhở để tránh tái phạm.

Những biện pháp kỷ luật này nằm trong bộ “10 nguyên tắc vàng” mà Flick áp dụng ngay khi tiếp quản Barcelona. Ngoài việc cấm trễ giờ, ông còn yêu cầu cầu thủ có mặt tại sân tập ít nhất 1 giờ trước buổi tập, kiểm tra cân nặng hằng ngày, ăn uống tập trung tại căng tin, tham gia khởi động vào sáng ngày thi đấu và nghỉ lại khách sạn sau các trận đá muộn.

Rashford bị gạch tên khỏi đội hình chính của Barcelona và chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 vì vi phạm kỷ luật (Ảnh: Getty).

Các buổi tập của Barcelona kéo dài 90 phút với cường độ cao, khiến cầu thủ phải dành khoảng 5 giờ mỗi ngày ở trung tâm huấn luyện. Ngày nghỉ giữa các trận cũng được rút ngắn để tối ưu thời gian chuẩn bị.

Dù có nhiều quy tắc khắt khe nhưng HLV Flick vẫn nhận được sự tôn trọng từ các học trò. Bản thân Rashford từng ca ngợi ông là “một nhà quản lý tuyệt vời về con người”.

Sau trận đấu với Newcastle, HLV người Đức cũng không tiếc lời khen Rashford: “Tôi không bất ngờ với những bàn thắng của cậu ấy. Rashford là cầu thủ tuyệt vời, kỹ năng và khả năng dứt điểm đều ở đẳng cấp cao”. Ông hy vọng có thể khôi phục phong độ đỉnh cao cho tiền đạo này, đồng thời biến bản hợp đồng mượn trị giá 26 triệu bảng thành thương vụ mua đứt lâu dài.

Sau chiến thắng 3-0 trước Getafe, Barcelona hiện đứng nhì bảng La Liga, kém Real Madrid 2 điểm. Họ tiếp tục được xem là ứng cử viên nặng ký ở mọi đấu trường trong mùa giải này.