Rashford tỏa sáng rực rỡ ở Barcelona, CĐV Man Utd đòi sa thải HLV Amorim

"Amorim nên bị sa thải khi loại bỏ Rashford. Đó là một HLV không biết mình đang làm gì", một CĐV bày tỏ trên mạng xã hội sau khi chứng kiến Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona trước Newcastle ở trận ra quân Champions League diễn ra vào rạng sáng 19/9 (giờ Việt Nam).

Marcus Rashford dứt điểm tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt cho Barcelona ở phút 69 (Ảnh: Getty).

Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Marcus Rashford đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 58 bằng một cú đánh đầu chính xác mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.

11 phút sau, tiền đạo đang được Man Utd cho mượn ở Barcelona đã nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm sấm sét trước vòng cấm đưa bóng vào góc cao khung thành dù thủ thành Pope đã nỗ lực bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng.

Chứng kiến màn tỏa sáng của Rashford trong màu áo Barcelona, nhiều CĐV Man Utd đã cảm thấy tức giận với HLV Ruben Amorim khi thẳng tay loại tiền đạo người Anh khỏi đội hình.

Đáng chú ý, Rashford hiện có số bàn thắng ghi được vào lưới các đội bóng Premier League mùa này bằng với tổng số bàn thắng mà toàn bộ đội hình Man Utd ghi được trong 4 trận đầu tiên của mùa giải 2025-26.

"Quỷ đỏ" có 4 bàn thắng trong 4 trận đấu mở màn Premier League, bao gồm bàn mở tỷ số trong trận hoà 1-1 trước Fulham và 3 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Burnley. Thực tế, chỉ 2 bàn trong số này được ghi do công của các cầu thủ Man Utd, bởi 2 bàn còn lại là do đối thủ đá phản lưới nhà.

Marcus Rashford có tổng số bàn thắng ghi vào lưới các đội bóng Ngoại hạng Anh bằng với số bàn thắng của Man Utd sau 4 trận Premier League mùa này (Ảnh: Getty).

"HLV Ruben Amorim nên bị sa thải khi xem màn trình diễn của Rashford, McTominay và Rasmus Hoijlund khi họ rời Man Utd. Sẽ càng nực cười hơn nữa nếu Garnacho ghi bàn cho Chelsea tại Old Trafford vào cuối tuần này", một CĐV Man Utd lên tiếng chỉ trích HLV Amorim.

"Cần phải sa thải Amorim, ông ta đã đuổi Rashford khỏi sân Old Trafford. Điều này là không thể chấp nhận được", CĐV thứ 2 bày tỏ.

Một người khác nói thêm: "Sa thải Amorim, đưa HLV Southgate trở lại và đưa Rashford trở lại".

Sau trận thua 0-3 trước Man City vào cuối tuần trước, Man Utd tiếp tục gặp thử thách lớn khi tiếp đón Chelsea ở vòng 5 Premier League diễn ra vào ngày mai (23h30 ngày 20/9). Nếu tiếp tục thua trận, HLV Amorim được cho là khó giữ được "ghế nóng" dù trước đó ban lãnh đạo Man Utd vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha.