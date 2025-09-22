Ferran Torres lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Barcelona

Khi Real Madrid toàn thắng ở La Liga, Barcelona không được phép sảy chân ở cuộc đua vô địch. HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình thiên về tấn công với 4 ngôi sao Raphinha, Olmo, Torres và Lewandowski.

Torres tỏa sáng với cú đúp vào lưới Getafe (Ảnh: Getty).

Được thi đấu trên sân nhà, Barcelona nhanh chóng áp đảo khiến Getafe phải phòng ngự vất vả. Phút 15, Barcelona đã tạo nên sự khác biệt. Raphinha có đường chọc khe tốt để Dani Olmo đánh gót điệu nghệ cho Torres băng vào đá nối mở tỷ số trận đấu.

Barcelona thi đấu khá ung dung và tới phút 34, Raphinha phá bẫy việt vị thoát xuống trước khi chuyền sang cho Torres dứt điểm chuẩn xác để nâng tỷ số lên thành 2-0. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi dấu ấn với cú đúp chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu.

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế lớn nghiêng về phía Barcelona. Sang hiệp hai, Getafe bất ngờ dâng cao tấn công lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Barcelona tiếp tục kiểm soát thế trận và họ tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong tấn công.

Getafe dù chơi thô bạo cũng không tránh được trận thua đậm trước Barcelona (Ảnh: Getty).

Phút 62, Rashford có pha bứt tốc bên cánh phải và chuyền ngược vào trong cho Olmo ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-0. Những phút cuối trận, đoàn quân HLV Hansi Flick có thêm khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.

Đánh bại Getafe 3-0 trên sân nhà, Barcelona đứng thứ hai La Liga sau 13 điểm sau 5 trận. Real Madrid tiếp tục dẫn đầu khi họ là đội bóng duy nhất toàn thắng từ đầu mùa giải.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin (Araujo 84'), De Jong (Casado 60'), Pedri (Bardghji 76'), Raphinha (Rashford 46'), Olmo, Torres (Fermin Lopez 60'), Lewandowski.

Bàn thắng: Torres (15', 34'), Olmo (62').

Getafe: Soria, Rico, Abqar, Duarte, Djene (Davichi 46'), Femenia, Mario Martin (Munoz 46'), Milla, Arambarri (Da Costa 70'), Mayoral (Kamara 46'), Liso (Sancris 80').