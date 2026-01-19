Senegal vô địch CAN 2026 theo kịch bản không tưởng

Trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi CAN 2026 giữa Senegal và Morocco đã khép lại với chức vô địch thuộc về "Những chú sư tử Teranga". Tuy nhiên, điều người hâm mộ nhớ đến không chỉ là bàn thắng duy nhất của Pape Gueye, mà là một kịch bản hỗn loạn hiếm thấy trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Các cầu thủ Senegal ăn mừng chiến thắng sau tiếng còi mãn cuộc (Ảnh: Reuters).

Kịch tính bùng nổ kể từ phút 90 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Phút 90+3, Abdoulaye Seck khiến khán đài vỡ òa khi đưa bóng vào lưới Morocco, nhưng trọng tài Jean Jacques Gambo Ndala đã từ chối bàn thắng một cách đầy hoài nghi.

Chỉ 5 phút sau, vị vua áo đen này tiếp tục gây sốc khi thổi phạt đền cho Morocco. Quá bất mãn trước những quyết định bất lợi liên tiếp, HLV trưởng Pape Bouna Thiaw của Senegal đã ra lệnh cho toàn bộ học trò bỏ vào phòng thay đồ.

Trận chung kết bị gián đoạn gần 20 phút trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả toàn cầu. Phải nhờ đến nỗ lực thuyết phục của ban tổ chức, Senegal mới đồng ý trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

Trên chấm 11m ở phút bù giờ thứ 24, một kịch bản khó tin khác lại xảy ra. Brahim Diaz đã tranh quyền đá phạt đền với đồng đội En Nesyri, nhưng rồi cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid lại thực hiện một pha dứt điểm kiểu Panenka hỏng ăn. Morocco bỏ lỡ "cơ hội vàng" để kết liễu đối thủ, buộc hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ.

Senegal khẳng định bản lĩnh sau trận chung kết đầy biến động (Ảnh: Reuters).

Chính khoảnh khắc sai lầm của Diaz đã tiếp thêm sức mạnh cho Senegal. Ngay những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất, Pape Gueye có pha chạy chỗ thông minh rồi tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Trái bóng găm thẳng vào góc chết, khiến thủ môn Morocco chỉ biết chôn chân đứng nhìn. Đây cũng là bàn thắng duy nhất định đoạt số phận trận đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các ngôi sao Morocco đồng loạt đổ gục và bật khóc tiếc nuối, các cầu thủ Senegal đã vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Đây là chức vô địch CAN thứ hai của đội bóng này trong ba kỳ tham dự gần nhất, một con số chứng minh sức mạnh thống trị của Senegal tại lục địa đen.

Chiến thắng này không chỉ ghi dấu bản lĩnh của thầy trò HLV Pape Bouna Thiaw mà còn cho thấy sự lạnh lùng cần thiết trong những thời điểm khó khăn nhất. Senegal một lần nữa khẳng định mình là "nhà vua" đích thực của bóng đá châu Phi.