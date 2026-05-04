Scottie Scheffler lại về nhì ở một giải đấu lớn

PGA Tour là hệ thống các giải golf danh giá hàng đầu dành cho nam, tương đương với tính chất các giải Master trong môn quần vợt.

Cameron Young vô địch Cadillac Championship 2026 (Ảnh: Getty).

Ở giải đấu mới nhất thuộc hệ thống này là Cadillac Championship kết thúc lúc rạng sáng nay (4/5, theo giờ Việt Nam), Cameron Young (Mỹ) giành ngôi vô địch với tổng điểm -19 gậy.

Về nhì là tay golf cực mạnh Scottie Scheffler (Mỹ), với tổng điểm -13 gậy. Điều đáng chú ý, đây là giải đấu tiếp theo Scottie Scheffler về nhì, chỉ trong vòng ít tuần.

Scottie Scheffler về nhì tại giải đấu này (Ảnh: Getty).

Trước đó, nhà đương kim vô địch Olympic về nhì tại Masters Tournament 2026 (giải major đầu tiên trong năm, tương đương với các giải Grand Slam trong môn quần vợt), về nhì tại RBC Heritage 2026.

Xếp thứ 3 là Benjamin Griffin (Mỹ), với tổng điểm -12 gậy. Còn Sepp Straka (Áo), Adam Scott (Australia) và Kim Si Woo (Hàn Quốc) đứng vị trí T4 (đồng hạng 4), với tổng điểm -11 gậy mỗi người.

Trong khi đó, các cựu số một thế giới là Jordan Spieth (Mỹ) và Justin Thomas (Mỹ) lần lượt đứng ở các vị trí T18 và T23, với tổng điểm lần lượt là -7 gậy và -6 gậy.