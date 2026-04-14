Nhiều golfer đẳng cấp tranh tài ở giải Long Drive Championship 2026

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 23/5 và 24/5 tại Hải Phòng. Năm nay, Ban tổ chức nâng tổng giá trị giải thưởng lên mức kỷ lục: hơn 1,2 tỷ đồng (gấp đôi so với mùa giải 2025).

Trong đó, ngôi vị Quán quân bảng Nam sẽ nhận mức thưởng 300 triệu đồng và bảng Nữ là 200 triệu đồng. Thay vì chỉ tập trung vào vị trí vô địch, tiền thưởng năm nay sẽ được chia theo thứ hạng cho tất cả các VĐV xuất sắc vượt qua vòng loại.

Lê Chúc An và Jung Soo Yang là những nhà vô địch của mùa giải trước (Ảnh: VGA)

Lần đầu tiên, TaylorMade Vietnam Long Drive Championship mở rộng cánh cửa cho các VĐV nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam tham gia tranh tài.

Sự góp mặt của những nhân tố quốc tế không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn mang đến những màn đối đầu kịch tính, góp phần đưa giải đấu tiệm cận với tiêu chuẩn của các sự kiện Long Drive thế giới.

Khác biệt hoàn toàn với thể thức thi đấu golf truyền thống, Long Drive là cuộc đua của sức mạnh và kỹ thuật bùng nổ. Mục tiêu duy nhất của các VĐV là thực hiện những cú đánh đưa bóng đi xa nhất có thể và đồng thời đảm bảo bóng nằm trong phạm vi khu vực quy định để vượt qua đối thủ trong các lượt đối kháng trực tiếp.

Mùa giải năm 2025 tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng golf Việt, thu hút sự tham gia của đông đảo các golfer từ khắp mọi miền tổ quốc. Sau những màn tranh tài nghẹt thở, giải đấu đã vinh danh hai nhà vô địch đầu tiên: Lê Chúc An (Bảng Nữ) và Jung Soo Yang (Bảng Nam).

Chiến thắng thuyết phục của họ không chỉ ghi tên mình lên chiếc cúp danh giá mà còn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định tiềm năng phát triển vượt trội của thể thức Long Drive tại Việt Nam.