Nelly Korda vô địch giải golf The Chevron Championship 2026

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải, Nelly Korda giành tổng điểm -18 gậy. Cô bỏ xa những người xếp ngay sau mình, gồm có tay golf nổi tiếng người Thái Lan Patty Tavatanakit và Yin Ruoning (Trung Quốc).

Mỗi người trong số 2 tay golf vừa nêu có tổng điểm -13 gậy, xếp vị trí T2 (đồng hạng nhì). Đứng vị trí T4 là các golfer Liu Yan (Trung Quốc) và Yoon I Na (Hàn Quốc), mỗi người có tổng điểm -12 gậy.

Trong khi đó, golfer nổi tiếng một thời Lexi Thompson (Mỹ) giành tổng điểm – 4 gậy, xếp vị trí T12.

Với riêng Nelly Korda, danh hiệu tại The Chevron Championship 2026 là danh hiệu major (tương đương với các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) thứ 3 trong sự nghiệp của cô.

Ngôi vô địch giải đấu này cũng giúp nữ golfer người Mỹ trở lại với vị trí số một thế giới, sau thời gian vật lộn để tìm lại phong độ cao nhất.