Trong cái lạnh đầu mùa của miền Bắc, sân Thiên Trường (Ninh Bình) cũng trở nên “lạnh lẽo” hơn trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Khác với hình ảnh náo nhiệt thường thấy của sân vận động được ví như “chảo lửa”, người ta thấy rõ sự thưa thớt trên khán đài khi theo dõi qua truyền hình.

Sân Thiên Trường (Ninh Bình) vắng khán giả trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (Ảnh: Minh Quân).

Theo ghi nhận, chỉ có hơn 2.000 khán giả có mặt trên sân Thiên Trường để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Con số này ít hơn rất nhiều so với sức chứa 30.000 chỗ ngồi của sân vận động này.

Nếu nhìn vào Gia Lai, nơi U23 Việt Nam thi đấu ở giải giao hữu quốc tế, nhiều người có thể cảm thấy sự khác biệt. Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, sân Pleiku ghi nhận số lượng khán giả kỷ lục với hơn 10.000 người. Dù chưa có thống kê chính thức về lượng khán giả trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore, có thể thấy sân Pleiku tiếp tục thu hút đông đảo người hâm mộ.

Câu hỏi đặt ra là vì đâu khán giả Ninh Bình (Nam Định cũ), những người nổi tiếng về tình yêu bóng đá lại quay lưng với đội tuyển Việt Nam?

Lý do đầu tiên nằm ở việc HLV Kim Sang Sik có chủ trương thử nghiệm đội hình trong đợt tập trung này. Ông đã không triệu tập nhiều cầu thủ “hút khách” như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son, Văn Hậu, Hai Long… Thay vào đó, vị HLV này trao cơ hội cho nhiều gương mặt lạ lẫm như Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Lê Phát, Hoàng Vĩnh Nguyễn, Hồng Phúc.

Nhìn vào đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Đài Loan, người hâm mộ chỉ thấy ba cầu thủ thường xuyên góp mặt là Lê Giang Patrik, Đình Bắc và Thành Chung. Những gương mặt còn lại hầu hết được đôn lên từ lứa U23.

Tuyển Việt Nam triệu tập khá nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung này (Ảnh: Minh Quân).

Đáng chú ý, trong đợt tập trung này, HLV Kim Sang Sik chỉ triệu tập một cầu thủ của CLB Nam Định (vốn quen thuộc với khán giả tại đây) là Trần Ngọc Sơn. Trong khi đó, những cầu thủ “cưng” của đội bóng như Văn Vĩ, Xuân Son, Tuấn Hải không góp mặt.

Việc đội tuyển Việt Nam không có nhiều trụ cột và chủ yếu sử dụng những cầu thủ trẻ có thể là một trong những nguyên nhân khiến khán giả không quá mặn mà.

Một yếu tố khác nằm ở các đội khách mời. Đài Loan hay Kyrgyzstan đều là những đối thủ khá lạ lẫm với đội tuyển Việt Nam, không có yếu tố kỳ phùng địch thủ như các đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Trung Quốc.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan vào tháng 3/2017, tức trước khi HLV Park Hang Seo tới làm việc. Thậm chí, chúng ta còn chưa từng đối đầu với Kyrgyzstan trong quá khứ.

Với những thử nghiệm này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam kỳ vọng đội nhà sẽ đối đầu với những đối thủ với đa dạng lối chơi. Nhưng ở góc độ khán giả, rõ ràng, họ khá mơ hồ về cả hai đối thủ này nên khó “thuyết phục” họ chấp nhận chi tiền (giá vé từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng) vào sân, giữa cái lạnh của miền Bắc.

Việc Asian Cup 2027 dời lịch thi đấu đến cuối năm 2027 cũng góp phần khiến những trận đấu của đội tuyển Việt Nam “giảm nhiệt” khi sự kỳ vọng giảm sút.

Các trận đấu của U23 Việt Nam thu hút được số lượng khán giả tương đối lớn (Ảnh: Trần Hào).

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại đối đầu với các đối thủ có “sức hút” hơn như U23 Thái Lan, U23 Singapore (khu vực Đông Nam Á) hay U23 Qatar (đối thủ quen thuộc ở cúp châu Á). Khán giả có thể cảm nhận được sự kình địch trong từng trận đấu.

Hơn nữa, HLV Đinh Hồng Vinh cũng triệu tập tới 5 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đợt tập trung này là thủ môn Nguyễn Vũ Khang, hậu vệ Nguyễn Quốc Quang Huy, tiền vệ Cao Hoàng Minh, các tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, Trần Gia Bảo. Điều đó góp phần thu hút khán giả Gia Lai tới sân cổ vũ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng khán giả yêu mến đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam hơn. Những trận đấu vừa qua chỉ là “lát cắt”, không phản ánh đầy đủ tình hình. Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể “lôi kéo” khán giả trở lại ở thời điểm khác, khi đối đầu với đối thủ khác.

Bằng chứng là việc ở giải ASEAN Cup 2026 vừa qua, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam luôn ở trong tình trạng “cháy vé”, với sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam đối đầu Kyrgyzstan, trận đấu có ý nghĩa rất lớn với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong việc giữ vị trí trong top 100 FIFA và đảm bảo suất hạt giống số hai ở lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030. Hy vọng với tính chất quan trọng của trận đấu này, người hâm mộ sẽ đến sân Thiên Trường đông hơn để "tiếp lửa" đội tuyển Việt Nam.