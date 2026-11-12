Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc tỏa sáng, tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) trên sân nhà Thiên Trường. Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc là những người lập công giúp “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng.

Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Bình luận về trận đấu này, tờ Line Today phiên bản Đài Loan viết: “Olaha Mạnh Đức ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Đình Bắc cũng góp công bằng siêu phẩm vào lưới Đài Loan.

Dù thử nghiệm nhiều nhân tố mới nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra vượt trội so với Đài Loan. Họ đã tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn và hai bàn thắng là thành quả cho nỗ lực của họ.

Đài Loan có rất ít cơ hội trong trận đấu này. Vì vậy, đây là trận thua không thể bào chữa của đoàn quân HLV Matthew Ross. Đây là trận thua thứ 9 của Đài Loan kể từ năm 2024. Đội bóng đang rơi vào tình trạng rất tệ”.

Trong khi đó, tờ Yahoo phiên bản Đài Loan bình luận: “Đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầu tiên kể từ sau FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Kim Sang Sik đã chủ động thử nghiệm đội hình với nhiều ngôi sao mới.

Tuyển Việt Nam chênh lệch trình độ với Đài Loan (Ảnh: Thành Đông).

Olaha Mạnh Đức đã ghi dấu ấn ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam khi đóng góp 1 bàn thắng. Người thực hiện đường chuyền cho tiền đạo gốc Nigeria lập công cũng là nhân tố mới, đó là cầu thủ chạy cánh phải Hồng Phúc.

Ở hiệp 2, Đình Bắc tiếp tục chứng minh giá trị của mình với bàn thắng tuyệt đẹp. Đây là pha lập công thứ 11 của Đình Bắc cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Đài Loan tiếp tục lún sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại thứ 9 liên tiếp. Đội bóng của HLV Matthew Ross có thể tiếp tục tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA”.

Ở lượt trận tiếp theo, Đài Loan sẽ gặp Kyrgyzstan vào ngày 14/11. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân ở lượt trận cuối gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11.