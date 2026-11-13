U23 Việt Nam thắng U23 Singapore, tiến gần ngôi vô địch

Tối 12/11, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Singapore với bàn thắng duy nhất của Bảo Long. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đang đứng đầu bảng với 6 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là U23 Qatar.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore (Ảnh: Trần Hào).

Bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam, tờ Aktualita (Indonesia) viết: “U23 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế diễn ra ở Gia Lai khi toàn thắng cả hai trận trước U23 Thái Lan và U23 Singapore.

U23 Việt Nam đang ở rất gần chức vô địch khi đứng đầu bảng với 6 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai là U23 Qatar. Do đó, chỉ cần hòa đội bóng Tây Á ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch”.

Trang Seasia Goal (Indonesia) giật tít: “Hai chiến thắng cho U23 Việt Nam. Hai trận thua cho U23 Thái Lan”. Trang này cho rằng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã để lại màn trình diễn trái ngược ở giải giao hữu quốc tế. Đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh chỉ còn một trận nữa để hướng tới ngôi vô địch.

U23 Việt Nam tiến gần tới chức vô địch giải đấu (Ảnh: Trần Hào).

Trang Kiran Buriram của Thái Lan bình luận: “U23 Việt Nam thể hiện đẳng cấp khi đánh bại Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế ở Gia Lai. Như vậy, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh đã toàn thắng cả hai trận, giành trọn vẹn 6 điểm. Cơ hội vô địch của họ đang rất sáng”.

Trang này cũng bình luận về màn trình diễn nhạt nhòa của U23 Thái Lan: “Nếu U23 Thái Lan chưa sẵn sàng thi đấu thì không nên nhận lời tham dự. Các cầu thủ thi đấu chẳng khác nào một đội bóng phong trào. Họ không có buổi tập nào trước giải đấu tại Gia Lai. Dù sao, việc thua hai trận giao hữu không phải vấn đề quá to tát. Các cầu thủ trẻ Thái Lan đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm”.

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Qatar vào lúc 19h ngày 14/11. Chỉ cần không thua đối thủ Tây Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ chính thức đăng quang tại giải đấu.