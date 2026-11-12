U23 Việt Nam thắng U23 Singapore, tiến gần ngôi vô địch

Tối 12/11, U23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước U23 Singapore trong lượt trận thứ hai tại giải đấu giao hữu ở Gia Lai, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu và tiến gần hơn đến chức vô địch.

Ngay từ những phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng thứ hai liên tiếp bằng lối chơi chủ động và tấn công dồn dập. Phút thứ 2, Gia Bảo đã bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi không thể tận dụng thành công pha đánh đầu nối cận thành. Sức ép tiếp tục được duy trì với nhiều đợt tấn công từ hai biên, nhưng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

U23 Việt Nam chủ động chơi tấn công trước U23 Singapore (Ảnh: Trần Hào).

Phút thứ 8, Quang Duyệt tung cú sút căng nhưng thủ thành Yazid của U23 Singapore đã xuất sắc cản phá. Chỉ ba phút sau, Minh Hoàng tiếp tục khiến khung thành đối phương chao đảo với cú sút chân trái đưa bóng dội xà ngang. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, U23 Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Singapore trong hiệp một. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Đăng Khoa, cầu thủ được tung vào sân, nhanh chóng tạo dấu ấn với những pha đi bóng đột phá. Phút 52, anh có cú sút chìm nguy hiểm nhưng thủ thành Yazid kịp thời đổ người cản phá. 9 phút sau, Đăng Khoa lại khiến khán giả tiếc nuối khi cú sút chéo góc của anh tìm đến cột dọc.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của U23 Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 70. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Singapore, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp dứt điểm nhưng đều bị cản phá. Bảo Long đã xuất hiện đúng lúc, thực hiện cú đánh gót tinh tế ở cự ly gần, đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

Bảo Long ăn mừng sau khi ghi bàn (Ảnh: Trần Hào).

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn. U23 Singapore buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành thủ môn Văn Bình. U23 Việt Nam vẫn có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt, trong đó Bảo Long từng tung cú sút căng ở phút 82 nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiến thêm một bước vững chắc trên hành trình chinh phục ngôi vô địch. Tối 14/11, U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối của giải đấu.