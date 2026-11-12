Olaha Mạnh Đức thi đấu ấn tượng trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào tối 11/11. Ngoài việc tạo dấu ấn trong các đợt tấn công, tiền đạo gốc Nigeria còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số.

Olaha Mạnh Đức gây ấn tượng mạnh trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Tờ Super Ball (Indonesia) ấn tượng về màn trình diễn của Olaha Mạnh Đức. Tờ báo này giật tít: “Tiền đạo mới nhập tịch của đội tuyển Việt Nam nối gót Xuân Son khi ghi bàn trong trận ra mắt”.

Tờ báo này nhấn mạnh: “HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có Olaha Mạnh Đức, ở trận đấu với Đài Loan. Tiền đạo của CLB Công an TPHCM đã hợp cùng Đình Bắc và Ngọc Sơn trở thành bộ ba tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức nhanh chóng chứng minh tài năng khi thi đấu cơ động trên hàng công. Phần thưởng cho những nỗ lực của tiền đạo sinh năm 1997 là bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Olaha Mạnh Đức là người phát động tấn công, trước khi dứt điểm tung lưới Đài Loan sau đường chuyền của Hồng Phúc.

Trong suốt hiệp 1, Olaha Mạnh Đức di chuyển liên tục, chủ động tranh chấp và cố gắng phối hợp với các đồng đội. Thay vì chờ đợi cơ hội, tiền đạo gốc Nigeria chủ động lùi sâu, tham gia vào khâu tấn công. Đây là những yếu tố mà đội tuyển Việt Nam rất cần”.

Olaha Mạnh Đức mang đến làn gió mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Tờ báo của Indonesia tiếp tục khen ngợi: “HLV Matt Ross của Đài Loan cũng khen ngợi sức mạnh và khả năng tận dụng không gian của Olaha Mạnh Đức. HLV người Australia đã phải bố trí hai hậu vệ theo kèm Olaha Mạnh Đức để hạn chế khả năng di chuyển của cầu thủ này.

Với bàn thắng vào lưới Đài Loan, Olaha Mạnh Đức đã nối gót Xuân Son khi ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Xuân Son đã ghi bàn trong trận đầu tiên ra sân cho “Những chiến binh sao vàng” gặp Myanmar ở ASEAN Cup 2024. Tính tới thời điểm này, Xuân Son đã ghi 16 bàn thắng sau 18 trận cho đội tuyển Việt Nam”.

Trang Kiran Buriran (Thái Lan) ca ngợi cầu thủ nhập tịch mới của đội tuyển Việt Nam. Tác giả bình luận: “Tiền đạo gốc Nigeria Olaha Mạnh Đức (29 tuổi) đã ghi bàn ngay trong màu áo đội tuyển Việt Nam khi gặp Đài Loan.

Đây thực sự là màn khởi đầu tuyệt vời trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Olaha Mạnh Đức. Cầu thủ này được xem là vũ khí mới của đội tuyển Việt Nam, hướng tới mục tiêu chinh phục Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030”.

Sau trận đấu với Đài Loan, Olaha Mạnh Đức đã được HLV Kim Sang Sik cho phép trở về CLB Công an TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu với Buriram United ở cúp C1 Đông Nam Á vào ngày 18/11.