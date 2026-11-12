Theo truyền thông Anh, Man Utd đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Michael Carrick vào chiều 12/11 (giờ Việt Nam), sau chuỗi thành tích thất vọng ở giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027 khiến đội bóng rơi xuống nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh. Quyết định được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Carrick được bổ nhiệm chính thức, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của chiến lược gia người Anh tại Old Trafford.

Ban lãnh đạo Man Utd đã họp và đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người Anh sau khi đội bóng không thể duy trì được thành công như mùa giải trước. Đây là cái giá phải trả cho chuỗi trận đáng thất vọng, khiến niềm tin vào Carrick sụt giảm nghiêm trọng.

Man Utd quyết định sa thải HLV Carrick (Ảnh: Getty).

Michael Carrick được trao cơ hội dẫn dắt Man Utd vào tháng 1, sau khi HLV Ruben Amorim rời đi. Ban đầu, ông chỉ là giải pháp tạm thời nhằm ổn định tình hình đội bóng đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Man Utd đã nhanh chóng tạo ra những thay đổi tích cực. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Man Utd thi đấu khởi sắc, giành 12 chiến thắng trong 17 trận, thu về 39 điểm và vươn lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh, qua đó giành vé dự Champions League.

Thành công này đã thuyết phục ban lãnh đạo Man Utd. Tháng 5, Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức với bản hợp đồng hai năm. Giám đốc điều hành Omar Berrada khi đó đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Carrick trong việc dẫn dắt CLB đạt được các mục tiêu dài hạn.

Tuy nhiên, mọi kỳ vọng nhanh chóng tan biến khi mùa giải mới khởi tranh. Man Utd không còn giữ được sự ổn định. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, khả năng kiểm soát thế trận yếu kém, và các phương án tấn công của Carrick không mang lại hiệu quả. Sau 10 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, Man Utd chỉ giành được một chiến thắng, hòa 5 và thua 4 trận, tích lũy vỏn vẹn 8 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, rơi vào nhóm xuống hạng. Đây là khởi đầu tệ nhất của "Quỷ đỏ" sau 10 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1986-1987.

Áp lực dành cho Carrick ngày càng lớn sau chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường, trước khi có chiến thắng 3-2 trước AS Roma tại Champions League. Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ để cứu vãn chiếc ghế của ông.

Trận đấu với Aston Villa là lần cuối HLV Carrick chỉ đạo Man Utd (Ảnh: Getty)

Trận hòa 4-4 đầy thất vọng trước Aston Villa ngay tại Old Trafford ở vòng 10 Ngoại hạng Anh chính là giọt nước tràn ly. Sau hai lần bị dẫn trước với cách biệt hai bàn, Man Utd may mắn tránh được thất bại, nối dài chuỗi 8 trận không thắng tại giải đấu và tiếp tục mắc kẹt trong nhóm xuống hạng trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11.

Thông báo về việc sa thải Carrick trên website đội bóng, CLB Man Utd cho biết: “Carrick trở lại CLB vào tháng 1 và dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Ông giúp Man Utd giành 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại của mùa giải, đồng thời tích lũy số điểm cao nhất giải đấu trong cùng giai đoạn.

Sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, CLB đã đi đến quyết định vô cùng khó khăn rằng cần có sự thay đổi để hiện thực hóa những tham vọng của đội bóng.

Carrick là một huyền thoại của Man Utd và sẽ mãi mãi như vậy. Cũng giống như khi còn thi đấu, ông luôn thể hiện tinh thần tận tụy và sự chuyên nghiệp ở tiêu chuẩn cao nhất trong suốt thời gian trở lại CLB. Khả năng lãnh đạo cùng những thành tựu của ông ở mùa giải trước sẽ luôn được chúng tôi trân trọng và ghi nhớ.

CLB dự định bổ nhiệm một HLV trưởng chính thức thay thế trong thời gian sớm nhất".

Việc Carrick bị sa thải cho thấy sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo Man Utd đã cạn kiệt. Ngay lập tức, truyền thông Anh đưa tin Man Utd đã nhanh chóng hướng sự chú ý đến Mauricio Pochettino, HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Theo các nguồn tin, hai bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ và chiến lược gia người Argentina sẽ là người kế nhiệm Carrick.

Man Utd sẽ có kỳ nghỉ quốc tế để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11. Đây sẽ là thử thách lớn đối với bất kỳ HLV nào tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford trong bối cảnh đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng.