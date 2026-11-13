Theo tờ Edaily, giá cổ phiếu của công ty Krafton đã tụt dốc thê thảm trong thời gian qua. Lý do vì kết quả kinh doanh của công ty này trong quý 3 không tốt, kèm theo lo ngại thiếu sản phẩm mới ra mắt trong quý 4.

Hai game thủ Việt Nam Himass và TanVuu (Ảnh: FB).

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, trong phiên giao dịch chính thức ngày 11/11, cổ phiếu Krafton đóng cửa ở mức 195.800 won, giảm 20.700 won (9,56%) so với giá đóng cửa phiên trước đó là 216.500 won. Có thời điểm trong phiên, cổ phiếu này giảm xuống còn 190.100 won, khiến ngưỡng 190.000 won đứng trước nguy cơ bị xuyên thủng.

Sau khi chạm đáy thấp nhất trong 52 tuần ở mức 178.500 won vào cuối tháng trước, cổ phiếu Krafton đã phục hồi lên ngưỡng 220.000 won vào đầu tháng này, cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, mã này đã giảm liên tiếp trong 4 phiên giao dịch gần nhất và một lần nữa rơi xuống dưới mốc 200.000 won. Tính từ đầu năm, mức giảm của cổ phiếu Krafton đã vượt 20%.

Động lực giúp cổ phiếu Krafton phục hồi trong thời gian ngắn vừa qua đến từ chính sách gia tăng lợi ích cho cổ đông. Ngày 3/11, công ty thông báo sẽ mua thêm lượng cổ phiếu quỹ trị giá 300 tỷ won trong quý 4 và hủy toàn bộ số cổ phiếu này nhằm khắc phục tình trạng định giá thấp trên thị trường. Nhờ thông tin tích cực này, giá cổ phiếu Krafton từng tăng hơn 15% chỉ trong một tháng.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng suy yếu sau khi kết quả kinh doanh quý 3 thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Cụ thể, doanh thu hợp nhất của Krafton trong quý 3 năm nay đạt 971,4 tỷ won, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động chỉ đạt 225 tỷ won, giảm mạnh 35,5%.

Công ty Krafton gặp khó vì kết quả kinh doanh quý 3 không khả quan (Ảnh: Edaily).

Giới phân tích chứng khoán Hàn Quốc cho rằng khó có thể kỳ vọng cổ phiếu Krafton phục hồi mạnh mẽ ngay trong quý 4. Nhà phân tích Kim Hye Young của Daol Investment & Securities nhận định: “Cho đến hết quý 4, công ty chưa có tựa game mới đáng chú ý, trong khi đây cũng là giai đoạn thấp điểm theo mùa. Vì vậy, rất khó để giá cổ phiếu bước vào xu hướng tăng bền vững”.

Những đánh giá trên xuất hiện gần hai tháng sau khi công ty Krafton cấm thi đấu vĩnh viễn hai game thủ Việt Nam là Himass và TanVuu. Ngày 23/9, Krafton kết luận hai tuyển thủ Việt Nam đã sử dụng thông tin từ bên ngoài trò chơi trong quá trình thi đấu tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Án phạt này đã tạo ra phản ứng gay gắt trong cộng đồng game thủ khắp châu Á. Nhiều game thủ Việt Nam, thậm chí ở Thái Lan, Trung Quốc đã tuyên bố tẩy chay PUBG.

Dù bài phân tích của Edaily không đề cập trực tiếp tới làn sóng tẩy chay này nhưng họ cũng cho rằng Krafton gặp khó khăn ở mảng doanh thu game trên PC (doanh thu giảm 57,4% so với quý 2, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Nhà phân tích Kim Dong Woo của Kyobo Securities kỳ vọng tình hình của Krafton khởi sắc hơn khi PUBG chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ra mắt (vào tháng 3 năm sau).