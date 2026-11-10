Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trung vệ Nguyễn Thành Chung được tín nhiệm đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế vào tháng 11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Thành Chung đảm nhận vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia. Trung vệ của CLB Hà Nội ra mắt đội tuyển Việt Nam vào năm 2018. Tính tới nay, anh đã có 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, hai đội phó của đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

So với FIFA ASEAN Cup 2026, ban cán sự đội tuyển lần này có tới 2/3 vị trí thay đổi. Ở giải đấu đó, Hoàng Đức được chọn là đội trưởng, còn Nguyễn Xuân Son và Đình Bắc đảm nhận vai trò đội phó. Hiện tại, Đình Bắc vẫn giữ vai trò đội phó nhưng Hoàng Đức và Xuân Son đều vắng mặt.

Đình Bắc từng có thời điểm được trao băng thủ quân ở FIFA ASEAN Cup 2026, khi những đàn anh như Hoàng Đức và Xuân Son vắng mặt.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Thành Chung cho biết: “Việc đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia không phải áp lực, mà là vinh dự. Trước đó, tôi từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều đội trưởng khác nhau. Tôi cảm ơn HLV và đồng đội đã tin tưởng giao trọng trách này. Tôi sẽ thôi thúc, động viên toàn đội trong buổi tập và trận đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 17/11. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).