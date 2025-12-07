Salah uất ức công khai mâu thuẫn với Liverpool, ám chỉ muốn ra đi

Tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết sau khi tiền đạo người Ai Cập bất ngờ đưa ra những phát biểu mạnh mẽ về tình cảnh của mình, trong đó ám chỉ anh có thể đã thi đấu trận cuối cho CLB.

Salah ngồi dự bị trận thứ ba liên tiếp ở Liverpool (Ảnh: Getty).

Salah tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận hòa 3-3 trước Leeds United trên sân Elland Road vào đêm qua (6/12). Đây đã là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo người Ai Cập bị gạch tên trong đội hình xuất phát của The Kop. Kể từ khi gia nhập Liverpool, Salah chưa bao giờ phải ngồi dự bị lâu như vậy.

Ngay sau trận đấu, Salah chủ động tìm gặp báo chí và bày tỏ bức xúc bằng một loạt lời lẽ gay gắt. Anh nói: “Tôi không thể nghĩ mình phải ngồi trên ghế dự bị trong suốt 90 phút. Thế nhưng, tôi đã trải qua ba trận liên tiếp chịu tình cảnh đó. Tôi nghĩ đây là lần đầu trong sự nghiệp mình bị đối xử như vậy”.

Ngôi sao 33 tuổi cho biết cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng: “Tôi rất thất vọng. Tôi đã cống hiến quá nhiều cho CLB này trong nhiều năm, đặc biệt là mùa trước. Nhưng bây giờ tôi cảm giác mình bị ném ra đường. Ai đó muốn mọi trách nhiệm đổ lên đầu tôi. CLB đã hứa hẹn rất nhiều với tôi vào mùa hè nhưng giờ tôi ngồi trên ghế dự bị. Họ không giữ lời”.

Salah cũng tiết lộ mối quan hệ với HLV Arne Slot gần như đổ vỡ: “Tôi từng có quan hệ rất tốt với ông ấy. Còn bây giờ thì chẳng còn gì cả và tôi cũng không hiểu lý do. Có vẻ ai đó không muốn tôi ở lại CLB”.

Salah thừa nhận mối quan hệ của anh với Liverpool và HLV Arne Slot tan vỡ (Ảnh: Getty).

Cầu thủ người Ai Cập cho biết anh đã gọi bố mẹ tới dự trận gặp Brighton sắp tới, bất kể có được thi đấu hay không. Đó là trận đấu cuối cùng của Salah trước khi trở về thi đấu cho đội tuyển Ai Cập ở CAN 2025 (giải vô địch châu Phi). Cầu thủ này ám chỉ đó có thể là trận đấu cuối cùng trong màu áo Liverpool.

Tiền đạo sinh năm 1992 cho biết: “Tôi chỉ muốn tận hưởng trận đấu và nói lời tạm biệt với người hâm mộ trước khi dự CAN 2025, vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi rời đi”.

Salah khẳng định anh không chấp nhận việc bị gán là “vấn đề của đội bóng”. Ngôi sao số một của CLB cho biết: “Nếu ở nơi khác, cầu thủ sẽ được bảo vệ. Ở đây, mọi vấn đề đang đổ tất cả lên đầu tôi.

Tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi không cần phải chiến đấu cho vị trí của mình mỗi ngày vì tôi đã chứng minh được giá trị của bản thân. Tôi không lớn hơn CLB, nhưng tôi xứng đáng với sự tôn trọng”.

Những phát biểu này khiến tương lai của Salah tại Liverpool trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang tới gần và các đội bóng giàu có ở Trung Đông vẫn theo sát mọi động thái của anh.