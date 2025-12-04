Liverpool may mắn hòa Sunderland nhờ pha phản lưới cuối trận

Một pha phản lưới nhà đầy kịch tính của Nordi Mukiele ở những phút cuối trận đã giúp Liverpool giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà Anfield, trong trận hòa 1-1 với Sunderland. Đây cũng là trận hòa đầu tiên của The Kop trên mọi đấu trường mùa này.

Quyết tâm tránh chuỗi hai trận thua liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên kể từ năm 2012, Liverpool nhập cuộc đầy khí thế. Dominik Szoboszlai và Florian Wirtz đều có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ thành Robin Roefs. Tuy nhiên, Sunderland dần lấy lại thế trận và tạo ra những pha bóng đáng chú ý, đỉnh điểm là cú sút xa của Trai Hume buộc Alisson phải đẩy bóng chạm xà ngang ở phút 30.

Lối chơi không ngại va chạm của Sunderland khiến Liverpool gặp khó khăn (Ảnh: Getty).

Trước giờ nghỉ, đội khách tiếp tục gây sức ép, trong khi Liverpool suýt chút nữa phải nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà của Alexis Mac Allister. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool trải qua bốn trận liên tiếp không ghi bàn trong hiệp một tại Premier League, một thống kê đáng báo động kể từ tháng 2/2023.

Bước sang hiệp hai, HLV Arne Slot tung Mohamed Salah vào sân, giúp thế trận của Liverpool khởi sắc hơn. Dù vậy, Sunderland vẫn cho thấy sự nguy hiểm với pha đánh đầu chạm cột dọc của Omar Alderete.

Sức ép liên tục từ đội khách đã khiến hàng thủ Liverpool mắc sai lầm. Phút 69, Chemsdine Talbi tận dụng đường chuyền lỗi của Virgil van Dijk, tung cú sút mạnh khiến bóng đập người đội trưởng Liverpool bay vào góc xa, mở tỷ số cho Sunderland.

Sau bàn thắng, Sunderland lùi sâu phòng ngự kiên cường. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã không thể kéo dài đến cuối trận. Phút 81, Curtis Jones chuyền bóng cho Wirtz xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Cú sút của Wirtz, vốn đi chệch hướng, đã đập vào Mukiele đổi hướng, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Cú sút của Wirtz khiến Mukiele phản lưới nhà , giúp Liverpool có được bàn gỡ hòa (Ảnh: Getty).

Những phút cuối trận chứng kiến Liverpool dồn lên tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhưng suýt chút nữa phải trả giá đắt khi Wilson Isidor có pha phản công nhanh. May mắn cho đội chủ nhà, Federico Chiesa đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi, giữ lại 1 điểm cho Liverpool.

Với trận hòa này, Sunderland tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ năm 1983, trong khi Liverpool vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tìm lại phong độ tốt nhất.