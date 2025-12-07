Liverpool đánh rơi chiến thắng trước Leeds ở phút 96

Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với đội đang xếp thứ tư Chelsea sau vòng 15 Ngoại hạng Anh khi để Leeds United cầm hòa 3-3 trong một trận đấu đầy kịch tính tại sân Elland Road, qua đó gia tăng áp lực lên tân huấn luyện viên Arne Slot.

Trước trận đấu, sự chú ý đổ dồn vào việc Mohamed Salah tiếp tục ngồi dự bị trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Liverpool vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay trong 15 phút đầu, Curtis Jones suýt mở tỷ số với cú sút đẹp mắt đưa bóng dội xà ngang. Hàng phòng ngự 5 người của HLV Daniel Farke bên phía Leeds không gây bất ngờ, nhưng việc đội chủ nhà chỉ tập trung phòng ngự khiến họ hầu như không tạo ra pha lên bóng đáng kể nào.

Leeds chủ động phòng thủ số đông trong hiệp đầu tiên khi đối đầu với Liverpool (Ảnh: Getty).

Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đoàn quân của HLV Slot tiếp tục đối mặt với vấn đề quen thuộc: thiếu ý tưởng và không thể tạo ra cơ hội rõ ràng. Leeds sử dụng 7 cầu thủ thiên về phòng ngự, vì vậy đội chủ nhà cũng không thể tạo ra đột biến. Hiệp một khép lại với chút thất vọng đối với người hâm mộ khi không bên nào tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích.

Bước sang hiệp hai, HLV Slot nhanh chóng gặt hái thành quả từ quyết định giữ nguyên đội hình. Phút 48, một đường chuyền hỏng của Leeds tạo điều kiện để Hugo Ekitike băng xuống đối mặt thủ môn và lạnh lùng mở tỷ số. Hai phút sau, chân sút người Pháp tiếp tục tỏa sáng với pha dứt điểm nhanh từ đường chuyền của Conor Bradley, nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 71 khi Ibrahima Konate phạm lỗi khó hiểu với Wilfried Gnonto trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Anthony Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền. Dominic Calvert-Lewin không mắc sai lầm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ hai phút sau, Leeds gỡ hòa 2-2 khi Anton Stach đi bóng từ cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc gần.

Anton Stach ghi bàn vào lưới Liverpool (Ảnh: Getty).

Trong lúc cổ động viên chủ nhà đang hưng phấn chờ đợi cuộc lội ngược dòng, Leeds bất ngờ nhận đòn phản công ở phút 80. Một pha xử lý tinh tế của Alexis Mac Allister đưa bóng đến đúng vị trí của Dominik Szoboszlai. Tiền vệ người Hungary thoát xuống và dứt điểm chéo góc, đưa Liverpool vượt lên dẫn 3-2.

Không bỏ cuộc, các học trò của HLV Farke dồn đội hình tấn công trong những phút cuối và được đền đáp. Ở phút 96, Ao Tanaka xuất hiện đúng lúc ở cột xa, đệm bóng tung lưới, ấn định trận hòa 3-3 nghẹt thở. Kết quả này khiến HLV Slot tiếp tục đối mặt với áp lực giữ ghế, trong khi Leeds thu hẹp khoảng cách đến nhóm an toàn với một điểm quý giá.